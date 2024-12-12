Зачем Кремль перемещает "Орешник" в Беларусь

Владимир Путин и Александр Лукашенко в очередной раз подписали соглашение о "стратегическом партнерстве". Более того, российский диктатор заявил, что на территории Беларуси разместят ракетные комплексы "Орешник".

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что такие заявления прежде всего ориентированы на Запад. Особенно, на очень осторожных и умеренных лидеров европейских стран.

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Почему хотят переместить "Орешник"

Путин хочет напугать Запад, заставить думать, что Россия приближается к их границам. Также это усиление угроз о применении ядерного оружия и, к сожалению, они действуют.

Понятно, что с военной точки зрения перемещение ракет на 300 – 400 километров не имеет никакого смысла. Ведь дальность оружия составляет 5 000 километров. Но это политический шаг,

– заметил Геннадий Гудков.

Он нужен Путину для ядерного шантажа. Очевидно, что Россия хочет использовать все стадии ядерных угроз. "Орешник" – это один из новых способов напугать людей и заставить думать, что Лукашенко теперь владеет "ядерной кнопкой". На самом деле никаких полномочий для этого у самопровозглашенного президента Беларуси нет.

Ядерный шантаж останется постоянным атрибутом войны. Он не исчезнет даже после ее окончания, потому что является главным козырем России в отношениях со всем миром. Они будут использовать угрозы ядерным оружием даже после окончания "горячей фазы" войны,

– добавил российский оппозиционный политик.

Напомним, Лукашенко сам просил Путина разместить "Орешник" на территории Беларуси. Диктатор сказал, что площадки для размещения ядерных ракет есть, пусковую установку создадут самостоятельно, а оружие бесплатно предоставят россияне. Он добавил, что выдвинул условие Путину о том, что цели будет определять Беларусь, но "будем нажимать на кнопку вместе".