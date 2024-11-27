Хочет конкретных решений от НАТО: Зеленский назвал Рютте системы ПВО для защиты от "Орешника"

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудил конкретные потребности Украины. В частности, системы ПВО, которые способны эффективно противодействовать новой российской баллистической ракете "Орешник".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. Он также обратил внимание на необходимость реализации решений саммита НАТО в Вашингтоне.

Смотрите также Какое оружие способно уничтожать "новую" ракету Путина "Орешник": обзор Defense Express

Что Зеленский пригласил у Генсека НАТО

В среду, 27 ноября, Зеленский и Рютте обсудили усиление ПВО Украины, чтобы противодействовать новой баллистической ракете "Орешник".

Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть у партнеров,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что решение саммита НАТО в Вашингтоне по поставкам систем ПВО и другой помощи для фронта до сих пор остаются невыполненными в полном объеме.

"Мы ожидаем этого, и это значительно влияет на мотивацию, на моральное состояние наших людей", – отметил он.

Президент Украины отметил, что разрешение на дальнобойные удары по военным объектам в России уже дал положительный результат, однако подчеркнул необходимость сохранять и усиливать давление на Россию на всех уровнях.

"Обсудили контакты с партнерами – с Америкой и другими, – нашу скоординированную работу с ними ради выполнения того, о чем мы уже договаривались, и ради нужного дополнительного усиления – и военного, и политического. В частности, ради приглашения Украины в НАТО", – подытожил Зеленский.