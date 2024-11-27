Повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського. Він також звернув увагу на необхідність реалізації рішень саміту НАТО у Вашингтоні.

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Що Зеленський запросив у Генсека НАТО

У середу, 27 листопада, Зеленський та Рютте обговорили посилення ППО України, щоб протидіяти новій балістичній ракеті "Орешник".

Я назвав конкретні системи ППО, які потрібні, які можуть спрацювати. Ці системи ППО є у партнерів,

– наголосив Зеленський.

Президент також підкреслив, що рішення саміту НАТО у Вашингтоні щодо постачання систем ППО та іншої допомоги для фронту досі залишаються невиконаними в повному обсязі.

"Ми очікуємо цього, і це значно впливає на мотивацію, на моральний стан наших людей", – зауважив він.

Президент України зазначив, що дозвіл на далекобійні удари по військових об'єктах у Росії вже дав позитивний результат, проте наголосив на необхідності зберігати та посилювати тиск на Росію на всіх рівнях.

"Обговорили контакти з партнерами – з Америкою та іншими, – нашу скоординовану роботу з ними заради виконання того, про що ми вже домовлялись, і заради потрібного додаткового посилення – і військового, і політичного. Зокрема, заради запрошення України в НАТО", – підсумував Зеленський.