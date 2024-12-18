Умер глава одного из департаментов Львовской ОВА: смерть вызвала тяжелая болезнь

17 декабря умер руководитель департамента экономической политики Львовской областной военной администрации Орест Грынив. Ему было 38 лет.

Смерть чиновника вызвала тяжелая болезнь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.

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Что известно об Оресте Грыниве

Орест Грынив работал во Львовской ОВА с 2019 года. С сентября 2024 года он возглавлял департамент экономической политики.

Светлый человек. Прирожденный лидер, который всегда был примером для других, объединял вокруг себя коллег и друзей, вдохновлял своим трудолюбием и преданностью делу. Тот, за которым шли другие, кому доверяли и кого уважали. Ответственный, мудрый и искренний,

– высказался о погибшем Козицкий.

Сейчас информации о том, где будут прощаться с Орестом Гринивым нет.

Напомним, что 17 декабря умер 41-летний бывший председатель Хмельницкой ОВА Дмитрий Габинет. Прощание с ним состоится 18 декабря в Хмельницкой городской ритуальной службе.