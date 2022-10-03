Расстрелянную колонну из Купянска за сумасшедшие деньги вывозил местный перевозчик, – Синегубов

Российские захватчики обстреляли колонну гражданских автомобилей в Купянском районе. Сообщается, что люди заплатили тысячи гривен, чтобы уехать из "серой зоны".

25 сентября жители села Куриловка, недалеко от деоккупированного Купянска, пытались выехать на более безопасную территорию. Однако по дороге их обстреляли русские солдаты. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов прокомментировал первые детали следствия в эфире национального телемарафона.

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Предварительная информация об обстреле гражданских возле Купянска

Известно, что в начале сентября Вооруженные Силы освободили Купянск от захватчиков, однако часть территорий возле района находится в так называемой "серой зоне". В поселениях на этой территории нет связи, проблемы с продовольствием, поэтому люди пытаются уезжать в тыл.

По словам Синегубова, вывоз в воскресенье 25 сентября организовал местный перевозчик. Люди платили около 6 тысяч гривен за место, чтобы иметь возможность уехать в более мирные регионы.

Председатель Харьковской ОГА заявил, что перевозчик был на следующий день также расстрелян. Детали смерти пока неизвестны, однако это может быть либо самосуд родственников погибших, либо действия российских захватчиков.

Среди людей были дети и одна беременная женщина. По предварительной информации, оккупанты обстреляли колонну из пулемета, установленного на БТР. Чтобы скрыть следы преступления, россияне подожгли остатки автомобилей,

– заявил глава областной администрации.

Олег Синегубов несколько раз подчеркнул, что все, что он озвучивает – это только "предварительная информация". Сейчас идет следствие и все судебно-медицинские экспертизы, которые должны установить причины смертей и идентифицировать лиц. Он сообщил, что все тела очень сильно повреждены.

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Жертвы обстрела колонны автомобилей

Ранее Синегубов сообщал, что 24 человека погибли. Среди них – 13 детей. Известно, что в колонне было шесть стареньких легковушек и один грузовик "ГАЗель".

Их атаковали диверсионно-разведывательные группы оккупантов, обстреляв их из стрелкового оружия. Это одно из многих доказательств военных преступлений России.

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