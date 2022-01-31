На организацию беспорядков заказчики выделили более миллиона гривен только на аванс

Организаторы массовых беспорядков выделили своим марионеткам более 1 миллиона гривен. Эта сумма составляет только аванс, сколько в целом стоила дестабилизация Украины неизвестно.

У организаторов был "прейскурант"

Обычным участникам акции обещали заплатить по 800 гривен. Об этом на брифинге рассказал начальник Нацполиции Игорь Клименко.

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Работу "титушек" оплачивали в 1 200 гривен, а за сжигание шин и более радикальные акции – обещали 2 500 долларов.

Дополнительно даже выделили кассу на штрафы. Они понимали, что часть граждан, которые будут участвовать в этих мероприятиях, стражи порядка задержат, соответственно придется платить штрафы. Это тоже было предусмотрено сметой,

– рассказал Клименко.

Он добавил: "Всего на организацию провокационного мероприятия участники группы получили – это только аванс и то, что четко задокументировано – более 1 миллиона гривен".

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