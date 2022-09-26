СБУ сообщила о подозрении организаторам псевдореферендума на оккупированном Донбассе

Четырех человек подозревают в коллаборационной деятельности, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В ближайшее время их объявят в розыск.

Речь идет о главе "центральной избирательной комиссии" так называемой "днр" владимире высоцком и председателе общественной палаты александре кофмане. А еще о главе избиркома так называемой "лнр" елене кравченко и советнике председателя "лнр" марине филипповой. Об этом сообщили в СБУ.

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Роль подозреваемых в организации псевдореферендумов

В сентябре 2022 года житель города Макеевка как председатель "общественной палаты" утвердил и направил так называемому "главе днр" обращение о проведении псевдореферендума. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Председатель центризбиркома "днр" разработал порядок проведения в период 23-27 сентября 2022 года незаконного голосования. Он руководил созданием 25 "территориальных избирательных комиссий" и "участков", в том числе в россии.

При участии "советника главы лнр" создан "общественный штаб референдума". Его главная цель – обеспечение показательного участия населения в оккупации в псевдореферендуме.



Еще одна подозреваемая – глава "цик лнр" создала "территориальные избирательные комиссии", приняла порядок их финансирования из "бюджета лнр". А еще определила порядок "голосования", в том числе путём обхода жителей по месту их жительства.

Подозреваемые в организации псевдореферендумов / Фото СБУ

"Псевдореферендумы" на временно оккупированных территориях Украины: последние новости

Захватчики устроили спектакль с "голосованием" прямо возле Запорожской атомной электростанции. Неизвестные мужчины дождались, когда персонал станции начнет выходить с ЗАЭС. Затем смешались с толпой и стали раздавать интервью пропагандистским СМИ, выдавая себя за работников станции.

На временно оккупированных территориях Запорожской и Луганской областей представители оккупационных властей ходят по домам местных жителей с вооруженными российскими военными. Так людей пытаются заставить голосовать.

Список "международных наблюдателей" за псевдореферендумом направят в СБУ и МИД. Соответствующие данные обнародовал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества.

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