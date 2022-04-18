Организуйте зеленый коридор для гражданских, – командир полка "Азов" обратился к мировым лидерам

Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко 18 апреля обратился к мировым лидерам. Он призвал организовать гуманитарные коридоры из Мариуполя.

Сейчас в укрытиях на "Азовстали" прячутся сотни гражданских, среди которых много детей и даже младенцы. Однако россияне делают все, чтобы стереть завод с лица земли.

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Оккупантам не верят

Прокопенко рассказал, что сейчас в укрытии находятся люди всех возрастов и семьи украинских защитников Мариуполя. Все эти люди вынуждены прятаться в подвалах и бункерах от "русского мира". Уже все увидели, что делают оккупанты, поэтому им не могут доверять.

Они нашли свое единственное доступное убежище наряду с украинскими воинами, которые до сих пор защищают город от российских захватчиков,

– сказал командир.

Командир попросил мировое сообщество помочь в организации гуманитарных коридоров, поскольку это действительно необходимо. Из города нужно эвакуировать не только гражданских, но и раненых людей. Чтобы послание поняли мировые лидеры, его опубликовали и на английском.

Полк обнародовал видео с детьми в убежищах завода. Также, по просьбе наших журналистов, служащие "Азова" сделали фото, которые предоставили 24 каналу.

Убежища на металлургическом заводе в Мариуполе / Фото полка "Азов"

Эти материалы являются опережением российской пропаганды. Рупоры Кремля убеждают, что на "Азовстале" только "окопались нацисты". Поэтому СМИ врага по методичкам оправдывают бесчеловечные атаки на территорию завода. Но российские солдаты знают о гражданских, поскольку им об этом сообщали.

Дети, которых защищают украинские защитники: смотрите видео

Атакуют всем чем могут

Командир добавил, что россияне и их прихвостни из донбасских квазиреспублик не прекращают нанесение тяжелых ударов. Они атакуют территорию "Азовстали" бомбами свободного падения, ракетами и бункерными бомбами.

Кроме этого, продолжается постоянное использование всех разновидностей артиллерии: как наземной, так и морской. Эти атаки носят неизбирательный характер и направлены на то, чтобы нести смерть всем без исключения. Поэтому люди с детьми не могут покидать подземные укрытия практически никогда.

Обращение командира полка "Азов": смотрите видео

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