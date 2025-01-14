Дроны атаковали химический завод в Казани: вспыхнул масштабный пожар

В Казани 14 января прогремели мощные взрывы. Оккупанты жалуются, что регион оказался под дроновой атакой, а сейчас на заводе "Оргсинтез" вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Завод "Оргсинтез" атаковали дроны

Как утверждают россияне, казанский завод "Оргинтез" 14 января 2025 года оказался под атакой дронов. Пропагандистские телеграм-каналы убеждают, что на территорию предприятия "упали только обломки", однако кадры масштабного пожара свидетельствуют об обратном.

Пожар на заводе "Оргсинтез": смотрите видео

Очевидцы говорят, что сначала слышали, как дроны пролетали над селом Осиновка, а после – раздались взрывы в районе завода. Сейчас территория вокруг "Оргсинтеза" оцеплена, на месте работают все экстренные службы.

Согласно сообщениям в росСМИ, сейчас огонь охватил 3 цистерны на территории завода. Также, по предварительным данным, рядом с заводом под ударом оказалась база сжиженных газов.

Огонь охватил вражеский завод в Казани: смотрите видео

Масштабный пожар на "Оргсинтезе": смотрите видео

О пострадавших в результате атаки в сети не сообщали. Также нет никакой информации о разрушении или повреждении инфраструктуры вблизи завода.

Кроме того, из-за атаки дронов в Казани не работает аэропорт. Сейчас не принимают и не отправляют рейсы.

В то же время местные власти никак не реагируют на атаку дронов в регионе. Глава Татарстана Рустам Минниханов в своем официальном телеграм-канале лишь пожелал местным "Доброе утро", в то время, как в комментариях россияне обсуждают дроновую атаку и пожар на "Оргсинтезе".

Местные власти после атаки желают только "Доброе утро" – больше в галерее

Что известно о заводе "Оргсинтез"

Из открытых источников известно, что "Оргсинтз" специализируется на производстве химических веществ, таких как: полимеры, сополимеры этилен, полиэтилен, поликарбонаты, бисфенол, этаноламины, ацетон, фенол. Это единственный российский производитель севилена, поликарбонатов и бисфенола А, а также один из крупнейших российских производителей полиэтиленов высокой и низкой плотности.