Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

До теми Під ударом Енгельс: безпілотники масовано атакують Саратовську область

Завод "Оргсинтез" атакували дрони

Як стверджують росіяни, казанський завод "Оргинтез" 14 січня 2025 року опинився під атакою дронів. Пропагандистські телеграм-канали переконують, що на територію підприємства "впали лише уламки", однак кадри масштабної пожежі свідчать про протилежне.

Пожежа на заводі "Оргсинтез": дивіться відео

Очевидці кажуть, що спочатку чули, як дрони пролітали над селом Осинівка, а після – пролунали вибухи в районі заводу. Нині територія навколо "Оргсинтезу" оточена, на місці працюють усі екстрені служби.

Згідно з повідомленнями у росЗМІ, нині вогонь охопив 3 цистерни на території заводу. Також, за попередніми даними, поряд із заводом під ударом опинилася база зріджених газів.

Вогонь охопив ворожий завод у Казані: дивіться відео

Масштабна пожежа на "Оргсинтезі": дивіться відео

Про постраждалих унаслідок атаки у мережі не повідомляли. Також немає жодної інформації про руйнування чи пошкодження інфраструктури поблизу заводу.

Крім того, через атаку дронів у Казані не працює аеропорт. Наразі не приймають та не відправляють рейси.

Водночас місцева влада жодним чином не реагує на атаку дронів у регіоні. Глава Татарстану Рустам Мінніханов у своєму офіційному телеграм-каналі лише побажав місцевим "Доброго ранку", у той час, як у коментарях росіяни обговорюють дронову атаку та пожежу на "Оргсинтезі".

Місцева влада після атаки бажає лише "Доброго ранку" – більше у галереї

Що відомо про завод "Оргсинтез"

З відкритих джерел відомо, що "Оргсинтз" спеціалізується на виробництві хімічних речовин, таких як: полімери, сополімери етилен, поліетилен, полікарбонати, бісфенол, етаноламіни, ацетон, фенол. Це єдиний російський виробник севілену, полікарбонатів та бісфенолу А, а також один з найбільших російських виробників поліетиленів високої та низької щільності.