Орки используют форму ВСУ для диверсий: такие случаи уже зафиксировали в Запорожской области
20 марта 2022 , 13:58Читати новину українською
Источник:Оперативний ЗСУ
Российские оккупанты плюют на все международные правила и законы. Для достижения своих целей они готовы использовать любые средства.
Российские орки на временно оккупированных территориях Запорожской области без причин задерживают и не пропускают гуманитарные конвои. Также террористы распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию.
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Диверсии в форме ВСУ
Оккупанты используют форму ВСУ для проведения подрывной и дискредитационной деятельности на территории Запорожской области. Это грубое нарушение международных правил ведения войны.
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