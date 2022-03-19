Орки, я на вас ложил, – Ким снова бодро потролил оккупантов

Виталий Ким получает очень много звонков от журналистов, желающих "поснимать на мертвых орков". Однако для этого необходимо подождать день-два.

Глава Николаевской областной военно-гражданской администрации объяснил, что нужно сначала провести разминирование. Об этом он сообщил в видео 19 марта.

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Непонятно, что они оставляли по себе в той технике. Это касается и мирных граждан – будьте осторожны, не лазайте там, где не положено,

– сказал Виталий Ким.

В то же время глава ОВА потролил российских оккупантов. Чиновник отметил, что в воскресенье, 20 марта, будет иметь первый выходной день и планирует жарить шашлыки.

"Орки, я на вас ложил", – добавил глава Николаевской областной военно-гражданской администрации.