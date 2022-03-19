Орки пойдут на обмен: в пригороде Киева мужчина сложил тела оккупантов в воронку от мины

В пригороде столицы местный житель после боя сложил тела мертвых оккупантов в воронку от мины и присыпал их землей. Сейчас эти трупы собирают, чтобы обменять на украинских пленников.

Местный житель рассказал, что оккупанты уничтожили немало домов в пригороде столицы. От снарядов и мин много воронок. Там и зарыли оккупантов.

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Мертвых орков обменяют на пленных украинцев

Мужчина, который закопал нескольких оккупантов в воронку, подчеркнул, что это еще человеческий поступок, ведь тела захватчиков не оставили на растерзание зверям.

Теперь поисковая команда собирает всех мертвых солдат для обмена. За 6 – 7 мертвых оккупантов рашисты отдают 2 пленных украинцев.

Оккупантов закопали в воронках: смотрите видео