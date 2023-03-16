Неужели снова придумали "ДРГ": в Орловской области люди заметили вооруженную группу

Жители Орловской области России заявили о якобы возникновении группы вооруженных лиц на территории региона. Как сказал губернатор Орловской области Андрей Кличков, пока обнаружить этих людей не удалось.

Однако, чтобы уменьшить панику россиян, он заверил, что вооруженных людей, которые могли проникнуть на территорию региона, активно ищут.

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Как сказал Кличков, в настоящее время информация тщательно проверяется силовиками, пока не подтверждается. Сообщения о том, что людей с оружием видели в одном из районов Орловской области, появились в соцсетях, написал губернатор в своем телеграм-канале. Пока обнаружить этих людей не удалось.

Смешная история с "украинской ДРГ" в Брянской области

В четверг, 2 марта, информационное пространство всколыхнули новости, которые "разогнали" российские СМИ, о том, что на территорию Брянской области России проникла "украинская ДРГ" и даже "захватила заложников". Конечно, все это фейки россиян, которые опровергли и высмеяли представители власти Украины.

Фантазия российских пропагандистов настолько разыгралась, что они даже утверждали, что "ДРГ" взяла под свой контроль сразу два пограничных с Украиной села – Любечаны и Сушаны. Более того, "украинские нацисты" якобы обстреляли школьный автобус, погиб то мальчик, то девочка, а впоследствии ребенок "воскрес".

Пользователи украинских соцсетей не смогли пройти мимо такого повода для высмеивания нелепости россиян и моментально заполонили сеть мемами об "украинской ДРГ" в Брянской области.