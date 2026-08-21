Кризис продолжается, – американский политолог назвал главную угрозу блокирования Ормузского пролива

Когда США начинали военную операцию против Ирана, Трамп озвучивал четкие цели, в частности – смену политического режима в этой стране. Впоследствии, когда противостояние затянулось, американский лидер перестал заявлять о таком плане. Сейчас он публично заявил о намерении объявить Ормузский пролив территорией США.

Американский политолог украинского происхождения, представитель Центра отношений США – Украина Андрей Добрянский в эфире 24 Канала прогнозирует, что после промежуточных выборов в Соединенных Штатах Трамп откажется от своей риторики в отношении Ормузского пролива.

Судоходство в Ормузском проливе замедлилось

Президент Соединенных Штатов, как пояснил политолог, предпочитает сейчас делать радикальные заявления, которые он мог бы озвучивать в своих речах, чтобы максимально привлечь внимание к своей персоне и выступлениям. Добрянский отметил, что Трамп стремится к тому, чтобы СМИ сосредоточили свое внимание на нем и его громких высказываниях.

Сегодня Иран заявляет, что он контролирует Ормузский пролив, а США, в свою очередь, говорят, что присоединят эту территорию к себе. Ситуация вокруг этого морского маршрута сложная – из-за рисков судоходство замедлилось.

Кризис продолжается. Корабли с обеих сторон не хотят двигаться, ждут, когда станет спокойнее. За один месяц пролив пересекает столько судов, сколько раньше за один день. Кризис с нефтью очень беспокоит лидеров по всему миру,

– констатировал Добрянский.

Американский политолог указал на то, что рынок нефти и авиационного топлива испытывает серьезное давление из-за сложной ситуации в Ормузском проливе. По его словам, последствия уже сказываются на мировой экономике, а запасы авиатоплива сейчас значительно меньше, чем когда-либо со времен Второй мировой войны.

К сведению! Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади в ответ на заявление Трампа о его планах присоединить Ормузский пролив к США заявил, что его страна не боится угроз, и заверил, что эту территорию нельзя захватить с помощью твита в соцсетях, авианосца или во время предвыборной речи. Он добавил, что Вашингтону следует отказаться от своих "фантастических иллюзий", иначе блокада этого морского маршрута продлиться дальше.

О ситуации вокруг Ормуза: смотрите в видео