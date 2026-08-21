Американський політолог українського походження, представник Центру відносин США – Україна Андрій Добрянський в етері 24 Каналу прогнозує, що після проміжних виборів у Сполучених Штатів Трамп свою риторику щодо Ормузької протоки відкине.

Судноплавство в Ормузькій протоці сповільнилось

Президент Сполучених Штатів, як пояснив політолог, воліє знайти зараз радикальні заяви, які він міг би озвучувати у своїх промовах, аби максимально привернути увагу до своєї персони й виступів. Добрянський зазначив, що Трамп прагне, аби ЗМІ сконцентрувати свій фокус на ньому і його гучних висловлюваннях.

Сьогодні Іран заявляє, що він контролює Ормузьку протоку, а США своєю чергою кажуть, що приєднають цю територію до себе. Ситуація довкола цього морського маршруту складна – через ризики судноплавство сповільнене.

Криза ще існує. Кораблі з обох боків не хочуть рухатися, чекають, коли стане спокійніше. За один місяць переходить протоку стільки суден, як колись за один день. Криза щодо нафти дуже журить лідерів по всьому світі,

– констатував Добрянський.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Американський політолог вказав на те, що ринок нафти та пального для авіації відчуває серйозний тиск через складну ситуацію в Ормузькій протоці. За його словами, наслідки вже зачіпають глобальну економіку, а резерви авіапального нині значно менші, ніж будь-коли з часів Другої світової війни.

До відома! Заступник очільника МЗС Ірану Казем Гарібабаді у відповідь на заяву Трампа про його плани приєднати Ормузьку протоку до США заявив, що його країна не боїться погроз і запевнив, що цю територію не можна захопити за допомогою твіту в соцмережах чи авіаносця, чи під час передвиборчої промови. Він додав, що Вашингтону варто відмовитися від своїх "фантастичних ілюзій", інакше блокада цього морського маршруту продовжиться.

Про ситуацію довкола Ормузу: дивіться у відео