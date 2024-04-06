Прорвало дамбу, в ближайшие дни вода не отступит: что происходит в российском Орске

6 апреля 2024, 12:15
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В российском городе Орск 5 апреля прорвало плотину дамбы, из-за чего вода затопила город. В результате инцидента уже известно о первых жертвах среди граждан.

Местная власть также сообщила, что большая вода не отступит от города в ближайшие дни, поэтому там объявили эвакуацию. Что известно о ситуации в Орске после прорыва дамбы и затопления – читайте в материале 24 Канала.

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Орск затопило после прорыва дамбы

 

12:18, 06 апреля

За несколько дней до инцидента мэр Орска уверял, что "прорыва дамбы не будет"

По сообщениям российских СМИ, мэр Орска Василий Козупица несколько дней назад лично посещал городскую дамбу и уверял граждан, что "все в порядке" и "дома не затопит".

Тем временем река Урал в Орске уже поднялась до высоты 960 сантиметров. Отметку "опасно" уровень превысил уже на 30 сантиметров. Такие паводки в регионе прогнозируют раз в 100 лет. Городская дамба при этом рассчитана лишь на 550 сантиметров воды.

Кроме того, следственный комитет России уже возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в Оренбургской области.

11:58, 06 апреля

Прорыв дамбы в Орске произошел в связи с несвоевременно принятыми мерами по поддержанию ее технического состояния, сообщили в российской прокуратуре.

11:29, 06 апреля

В российском Орске из-за прорыва дамбы подтоплено уже около 600 домов. Вода продолжает прибывать, сообщает МЧС России.

Местных жителей эвакуируют на лодках. Российское информационное агентство ТАСС сообщает, что в зоне затопления нашли трех погибших. Сейчас в Оренбургской области эвакуировали более 4 тысяч жителей.

По словам мэра Орска Василия Козупицы, есть риск изоляции затопленного микрорайона, вода будет стоять в нем неделями. Всего в Оренбургской области подтоплено более 2,5 тысяч домов

10:49, 06 апреля

В Орске также объявлен набор добровольцев для ликвидации последствий затопления и эвакуации населения, сообщили росСМИ.

10:44, 06 апреля

Российские СМИ сообщили, что по меньшей мере четыре человека погибли после прорыва дамбы в Орске. Так, один из них лез на крышу и упал.

Еще одно тело погибшего было обнаружено во дворе одного из домов на улице Орджоникидзе. Также спасатели проверяют информацию о третьем погибшем. Где обнаружили тело четвертого человека россияне пока не сообщали.

10:26, 06 апреля

Российские СМИ и информационные агентства писали, что дамба в Орске вследствие подрыва якобы была разрушена. Однако областные власти заявили РИА Новости, что сообщения о полном разрушении дамбы в Орске не соответствуют действительности.

Дамба в Орске разрушена лишь в том месте, где она испытывает наибольшую нагрузку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

09:24, 06 апреля

Кадры из затопленного в результате прорыва дамбы Орска

Орск находится под водой после прорыва дамбы: смотрите видео

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09:19, 06 апреля

По предварительной информации, в подтопленном Орске эвакуировали 711 человек, в том числе 210 детей. В пунктах временного размещения 257 человек, люди туда все еще прибывают.

Сейчас известно о подтоплении более 2 400 жилых домов и 3 065 придомовых территорий. Власти Орска призвали срочно эвакуироваться в ПВР жителей поселков Лесоторговое, Никель, Строителей.

08:24, 06 апреля

Уровень воды в реке Урал в Орске по состоянию на утро стал критическим и составляет 9,27 метра, сообщил мэр города. По прогнозам специалистов, вода из подтопленного города уйдет из города не ранее чем через 1,5 – 2 недели.

Городской голова Орска также отметил, что подтоплена половина территории Старого города и есть риск изоляции микрорайона. В то же время он отметил, что на плотине в Орске есть два повреждения, на одном удалось приостановить течение воды.

Также, по данным местных властей, что в Оренбургской области подтоплено 2 556 жилых домов, эвакуированы 4 208 человек. А в 31 районе российской области из-за затопления перекрыто 47 мостов и 106 участков автомобильных дорог.

05:06, 06 апреля

Около 600 домов на девяти улицах подтоплены в Орске после прорыва дамбы, сообщает МЧС России.

Кроме того, число жителей Орска, находящихся в пунктах временного размещения из-за прорыва дамбы, возросло до 235, среди них 73 ребенка.

04:39, 06 апреля

Насыпная дамба, защищающая микрорайон Старый город в Орске от разлива реки, не выдерживает потока, вода подтапливает район, не заходя в другие, сообщили местные власти.

04:18, 06 апреля

Что известно на данный момент о затоплении в Орске:

  • Спасатели продолжают эвакуацию в зоне затопления, восстанавливают дамбу, по данным властей, все ресурсы для ее восстановления в кратчайшие сроки есть;
  • В Орске подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест, в них находятся 147 человек, в том числе 52 ребенка;
  • Подтопленные электросетевые объекты в Орске отключены, остановлено электроснабжение ряда районов;
  • Энергетики просят при угрозе затопления выключить электроприборы и обесточить жилье, не приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам;
  • Жители сохраняют спокойствие, не поддаются панике, отмечают власти;
  • На месте работает 531 человек, в том числе 216 спасателей МЧС России, 125 единиц техники и 75 плавсредств.
04:02, 06 апреля

В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города Орска, жителям нужно срочно эвакуироваться, сообщила городская администрация.

Подтопленные электросетевые объекты в Орске отключены, остановлено электроснабжение ряда районов.

01:11, 06 апреля

По данным российских СМИ, в пунктах временного размещения находятся 135 человек, включая 55 детей.

00:10, 06 апреля

Пострадавших в оренбургском Орске, где прорвало дамбу и затопило дома, нет, сообщили российские СМИ.

23:37, 05 апреля

Российское ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что в пункты уже прибыли около 40 человек, в том числе дети.

Между тем мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что подтоплено более 300 домовладений и 750 участков в области.

23:26, 05 апреля

Глава Орска уточнил, что частичное повреждение основной части плотины произошло в 2 местах, бригады и техника работают над восстановлением объекта. В частности, к месту прорыва плотины в Орске направлено 33 самосвала с "засыпным материалом".

21:59, 05 апреля

Мэр Оренбурга призвал жителей пригородных поселков срочно эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал. Тем временем в Старом городе Орска началась эвакуация жителей.

21:31, 05 апреля

В мэрии Орска сообщили, что в зону затопления в Орске после прорыва плотины попадают более 4 тысяч домов и 10 тысяч человек.

20:46, 05 апреля

Российские СМИ сообщили, что в Орске прорвало дамбу, идет эвакуация жителей из затопленной зоны. В то же время спасатели пытаются укрепить дамбу, чтобы не было прорыва.

В Оренбургской области прорвало дамбу: смотрите видео с росСМИ

 

Автор: Владислав Кравцов