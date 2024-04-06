Прорвало дамбу, в ближайшие дни вода не отступит: что происходит в российском Орске
В российском городе Орск 5 апреля прорвало плотину дамбы, из-за чего вода затопила город. В результате инцидента уже известно о первых жертвах среди граждан.
Местная власть также сообщила, что большая вода не отступит от города в ближайшие дни, поэтому там объявили эвакуацию. Что известно о ситуации в Орске после прорыва дамбы и затопления – читайте в материале 24 Канала.
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Орск затопило после прорыва дамбы
По сообщениям российских СМИ, мэр Орска Василий Козупица несколько дней назад лично посещал городскую дамбу и уверял граждан, что "все в порядке" и "дома не затопит". Тем временем река Урал в Орске уже поднялась до высоты 960 сантиметров. Отметку "опасно" уровень превысил уже на 30 сантиметров. Такие паводки в регионе прогнозируют раз в 100 лет. Городская дамба при этом рассчитана лишь на 550 сантиметров воды. Кроме того, следственный комитет России уже возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в Оренбургской области. Прорыв дамбы в Орске произошел в связи с несвоевременно принятыми мерами по поддержанию ее технического состояния, сообщили в российской прокуратуре. В российском Орске из-за прорыва дамбы подтоплено уже около 600 домов. Вода продолжает прибывать, сообщает МЧС России. Местных жителей эвакуируют на лодках. Российское информационное агентство ТАСС сообщает, что в зоне затопления нашли трех погибших. Сейчас в Оренбургской области эвакуировали более 4 тысяч жителей. По словам мэра Орска Василия Козупицы, есть риск изоляции затопленного микрорайона, вода будет стоять в нем неделями. Всего в Оренбургской области подтоплено более 2,5 тысяч домов В Орске также объявлен набор добровольцев для ликвидации последствий затопления и эвакуации населения, сообщили росСМИ. Российские СМИ сообщили, что по меньшей мере четыре человека погибли после прорыва дамбы в Орске. Так, один из них лез на крышу и упал. Еще одно тело погибшего было обнаружено во дворе одного из домов на улице Орджоникидзе. Также спасатели проверяют информацию о третьем погибшем. Где обнаружили тело четвертого человека россияне пока не сообщали. Российские СМИ и информационные агентства писали, что дамба в Орске вследствие подрыва якобы была разрушена. Однако областные власти заявили РИА Новости, что сообщения о полном разрушении дамбы в Орске не соответствуют действительности. Дамба в Орске разрушена лишь в том месте, где она испытывает наибольшую нагрузку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области. Орск находится под водой после прорыва дамбы: смотрите видео В Орске подтоплен Старый город: смотрите видео В Орске пытаются эвакуировать людей, которые оказались в ловушке из-за затопления: смотрите видео Возле Орска затоплены дороги, машины должны "плыть": смотрите видео В Орске вода может сойти за 2 недели: смотрите видео В Орске существенно подтопило дома: смотрите видео По предварительной информации, в подтопленном Орске эвакуировали 711 человек, в том числе 210 детей. В пунктах временного размещения 257 человек, люди туда все еще прибывают. Сейчас известно о подтоплении более 2 400 жилых домов и 3 065 придомовых территорий. Власти Орска призвали срочно эвакуироваться в ПВР жителей поселков Лесоторговое, Никель, Строителей. Уровень воды в реке Урал в Орске по состоянию на утро стал критическим и составляет 9,27 метра, сообщил мэр города. По прогнозам специалистов, вода из подтопленного города уйдет из города не ранее чем через 1,5 – 2 недели. Городской голова Орска также отметил, что подтоплена половина территории Старого города и есть риск изоляции микрорайона. В то же время он отметил, что на плотине в Орске есть два повреждения, на одном удалось приостановить течение воды. Также, по данным местных властей, что в Оренбургской области подтоплено 2 556 жилых домов, эвакуированы 4 208 человек. А в 31 районе российской области из-за затопления перекрыто 47 мостов и 106 участков автомобильных дорог. Около 600 домов на девяти улицах подтоплены в Орске после прорыва дамбы, сообщает МЧС России. Кроме того, число жителей Орска, находящихся в пунктах временного размещения из-за прорыва дамбы, возросло до 235, среди них 73 ребенка. Насыпная дамба, защищающая микрорайон Старый город в Орске от разлива реки, не выдерживает потока, вода подтапливает район, не заходя в другие, сообщили местные власти. Что известно на данный момент о затоплении в Орске: В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города Орска, жителям нужно срочно эвакуироваться, сообщила городская администрация. Подтопленные электросетевые объекты в Орске отключены, остановлено электроснабжение ряда районов. По данным российских СМИ, в пунктах временного размещения находятся 135 человек, включая 55 детей. Пострадавших в оренбургском Орске, где прорвало дамбу и затопило дома, нет, сообщили российские СМИ. Российское ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что в пункты уже прибыли около 40 человек, в том числе дети. Между тем мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что подтоплено более 300 домовладений и 750 участков в области. Глава Орска уточнил, что частичное повреждение основной части плотины произошло в 2 местах, бригады и техника работают над восстановлением объекта. В частности, к месту прорыва плотины в Орске направлено 33 самосвала с "засыпным материалом". Мэр Оренбурга призвал жителей пригородных поселков срочно эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал. Тем временем в Старом городе Орска началась эвакуация жителей. В мэрии Орска сообщили, что в зону затопления в Орске после прорыва плотины попадают более 4 тысяч домов и 10 тысяч человек. Российские СМИ сообщили, что в Орске прорвало дамбу, идет эвакуация жителей из затопленной зоны. В то же время спасатели пытаются укрепить дамбу, чтобы не было прорыва. В Оренбургской области прорвало дамбу: смотрите видео с росСМИ
За несколько дней до инцидента мэр Орска уверял, что "прорыва дамбы не будет"
Кадры из затопленного в результате прорыва дамбы Орска
По сообщениям российских СМИ, мэр Орска Василий Козупица несколько дней назад лично посещал городскую дамбу и уверял граждан, что "все в порядке" и "дома не затопит".
Тем временем река Урал в Орске уже поднялась до высоты 960 сантиметров. Отметку "опасно" уровень превысил уже на 30 сантиметров. Такие паводки в регионе прогнозируют раз в 100 лет. Городская дамба при этом рассчитана лишь на 550 сантиметров воды.
Кроме того, следственный комитет России уже возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в Оренбургской области.
Прорыв дамбы в Орске произошел в связи с несвоевременно принятыми мерами по поддержанию ее технического состояния, сообщили в российской прокуратуре.
В российском Орске из-за прорыва дамбы подтоплено уже около 600 домов. Вода продолжает прибывать, сообщает МЧС России.
Местных жителей эвакуируют на лодках. Российское информационное агентство ТАСС сообщает, что в зоне затопления нашли трех погибших. Сейчас в Оренбургской области эвакуировали более 4 тысяч жителей.
По словам мэра Орска Василия Козупицы, есть риск изоляции затопленного микрорайона, вода будет стоять в нем неделями. Всего в Оренбургской области подтоплено более 2,5 тысяч домов
В Орске также объявлен набор добровольцев для ликвидации последствий затопления и эвакуации населения, сообщили росСМИ.
Российские СМИ сообщили, что по меньшей мере четыре человека погибли после прорыва дамбы в Орске. Так, один из них лез на крышу и упал.
Еще одно тело погибшего было обнаружено во дворе одного из домов на улице Орджоникидзе. Также спасатели проверяют информацию о третьем погибшем. Где обнаружили тело четвертого человека россияне пока не сообщали.
Российские СМИ и информационные агентства писали, что дамба в Орске вследствие подрыва якобы была разрушена. Однако областные власти заявили РИА Новости, что сообщения о полном разрушении дамбы в Орске не соответствуют действительности.
Дамба в Орске разрушена лишь в том месте, где она испытывает наибольшую нагрузку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.
Орск находится под водой после прорыва дамбы: смотрите видео
В Орске подтоплен Старый город: смотрите видео
В Орске пытаются эвакуировать людей, которые оказались в ловушке из-за затопления: смотрите видео
Возле Орска затоплены дороги, машины должны "плыть": смотрите видео
В Орске вода может сойти за 2 недели: смотрите видео
В Орске существенно подтопило дома: смотрите видео
По предварительной информации, в подтопленном Орске эвакуировали 711 человек, в том числе 210 детей. В пунктах временного размещения 257 человек, люди туда все еще прибывают.
Сейчас известно о подтоплении более 2 400 жилых домов и 3 065 придомовых территорий. Власти Орска призвали срочно эвакуироваться в ПВР жителей поселков Лесоторговое, Никель, Строителей.
Уровень воды в реке Урал в Орске по состоянию на утро стал критическим и составляет 9,27 метра, сообщил мэр города. По прогнозам специалистов, вода из подтопленного города уйдет из города не ранее чем через 1,5 – 2 недели.
Городской голова Орска также отметил, что подтоплена половина территории Старого города и есть риск изоляции микрорайона. В то же время он отметил, что на плотине в Орске есть два повреждения, на одном удалось приостановить течение воды.
Также, по данным местных властей, что в Оренбургской области подтоплено 2 556 жилых домов, эвакуированы 4 208 человек. А в 31 районе российской области из-за затопления перекрыто 47 мостов и 106 участков автомобильных дорог.
Около 600 домов на девяти улицах подтоплены в Орске после прорыва дамбы, сообщает МЧС России.
Кроме того, число жителей Орска, находящихся в пунктах временного размещения из-за прорыва дамбы, возросло до 235, среди них 73 ребенка.
Насыпная дамба, защищающая микрорайон Старый город в Орске от разлива реки, не выдерживает потока, вода подтапливает район, не заходя в другие, сообщили местные власти.
Что известно на данный момент о затоплении в Орске:
В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города Орска, жителям нужно срочно эвакуироваться, сообщила городская администрация.
Подтопленные электросетевые объекты в Орске отключены, остановлено электроснабжение ряда районов.
По данным российских СМИ, в пунктах временного размещения находятся 135 человек, включая 55 детей.
Пострадавших в оренбургском Орске, где прорвало дамбу и затопило дома, нет, сообщили российские СМИ.
Российское ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что в пункты уже прибыли около 40 человек, в том числе дети.
Между тем мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что подтоплено более 300 домовладений и 750 участков в области.
Глава Орска уточнил, что частичное повреждение основной части плотины произошло в 2 местах, бригады и техника работают над восстановлением объекта. В частности, к месту прорыва плотины в Орске направлено 33 самосвала с "засыпным материалом".
Мэр Оренбурга призвал жителей пригородных поселков срочно эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал. Тем временем в Старом городе Орска началась эвакуация жителей.
В мэрии Орска сообщили, что в зону затопления в Орске после прорыва плотины попадают более 4 тысяч домов и 10 тысяч человек.
Российские СМИ сообщили, что в Орске прорвало дамбу, идет эвакуация жителей из затопленной зоны. В то же время спасатели пытаются укрепить дамбу, чтобы не было прорыва.
В Оренбургской области прорвало дамбу: смотрите видео с росСМИ