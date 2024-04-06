Прорвало дамбу, в ближайшие дни вода не отступит: что происходит в российском Орске

В российском городе Орск 5 апреля прорвало плотину дамбы, из-за чего вода затопила город. В результате инцидента уже известно о первых жертвах среди граждан.

Местная власть также сообщила, что большая вода не отступит от города в ближайшие дни, поэтому там объявили эвакуацию. Что известно о ситуации в Орске после прорыва дамбы и затопления – читайте в материале 24 Канала.

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Орск затопило после прорыва дамбы