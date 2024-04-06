Орск продолжает затапливать после прорыва дамбы, уровень воды стал критическим: новые кадры

В России город Орск продолжает затапливать после того, как там прорвало дамбу. Уровень воды в этом населенном пункте стал критическим.

Об этом сообщают российские СМИ. Из-за затопления в Орске спасатели должны были плыть водой, чтобы помочь людям выбраться из подтопленных домов, передает 24 Канал.

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Орск продолжает уходить под воду

Российские пропагандисты сообщают, что Орск продолжает затапливать после прорыва плотины. В частности, ширина обрушения гидротехнического сооружения составляет 10 метров, а уровень реки Урал, по состоянию на утро 6 апреля, – 9,27 метра, что более чем на 2 метра выше опасного уровня.

Орск находится под водой после прорыва дамбы: смотрите видео

Городской глава Орска также сообщил, что подтоплена половина территории Старого города и есть риск изоляции микрорайона. В то же время он отметил, что на плотине в Орске есть два повреждения, на одном удалось приостановить течение воды.

В Орске подтоплен Старый город: смотрите видео

По последним данным, в Старом городе уже подтоплено более 600 домов на 9 улицах. В зоне бедствия работает более 500 спасателей, жителей вывозят в безопасные места с помощью 75 плавсредств.

В Орске пытаются эвакуировать людей, которые оказались в ловушке из-за затопления: смотрите видео

Также, по данным местных властей, что в Оренбургской области подтоплено 2556 жилых домов, эвакуированы 4208 человек. А в 31 районе российской области из-за затопления перекрыто 47 мостов и 106 участков автомобильных дорог.

Возле Орска затоплены дороги, машины должны "плыть": смотрите видео

По оценке мэра Орска, ситуация с подтоплением "стремительно развивается в худшую сторону", а уйдет вода "не раньше, чем через 1,5 – 2 недели". Водоснабжение Орска снизилось на 30%, часть оборудования подтоплена, запустить его дистанционно сложно. Также в Старом городе есть проблемы с интернетом и связью.

В Орске вода может сойти за 2 недели: смотрите видео

В пунктах временного размещения уже находится 230 человек, в том числе 73 ребенка. Также часть людей эвакуируется сама и пытается спасти своих животных.

В Орске значительно подтопило дома: смотрите видео