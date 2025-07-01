В небо поднимается дым, горит цех: на Орском механическом заводе вспыхнул масштабный пожар

В российском Орске вспыхнул масштабный пожар. Его зафиксировали на территории Орского механического завода.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

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Горит Орский механический завод

Местные телеграмм-каналы сообщали о пожаре, который заметили на территории Орского механического завода, что локализуется в Оренбургской области страны-агрессора.



Горит Орский механический завод / Фото из телеграм-канала

Указывается, что горит 8-й цех российского предприятия. Как сообщают местные СМИ, произошло "возгорание лакокрасочных материалов".

Пожар на Орском механическом заводе: смотрите видео

Сам завод производит продукцию для оборонной промышленности – в частности, гильзы и комплектующие для РСЗО, а также оборудование для нефтегазовой отрасли и гражданского сектора.

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Напомним, что этой ночью под ударом был Луховицкий авиационный завод в Московской области.

Он специализируется на производстве и модернизации истребителей типа МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций, а также участвует в разработке новых образцов боевой авиации, в частности проектов "перспективного фронтового истребителя" на базе платформы МиГ, о чем сообщили в ЦПД.