Зимняя кампания не будет останавливаться, – американский политолог о поставках оружия

ВСУ продолжают эффективно выбивать врага с наших территорий. Однако украинской армии крайне необходимо больше оружия от западных партнеров.

Они понимают, что есть проблема с ПВО и наступательным оружием. Скорее всего, пора решать вопросы с Patriot, танками и самолетами. Впрочем, следует соблюдать режим информационной тишины, который, в частности, избирает военно-политическое руководство Украины. Об этом 24 каналу сказал американский политолог Рамис Юнус.

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"Я доверяю вашему президенту Владимиру Зеленскому и генералу Валерию Залужному. Что им нужно и как они работают с американцами, британцами и "Рамштайном" – только они знают", – отмечает Юнус.

Безусловно, в публичной плоскости всего 10 – 15% конкретики. Однако что там в реальности, добавляет политолог, мы не можем говорить.

"Спекулировать на этой теме я не хочу. Для меня важен результат: Харьковское направление – это результат, Херсонское направление – это результат", – считает Рамис Юнус.

По мнению политолога, россияне впервые за 9 месяцев приняли правильное решение с точки зрения военных экспертов – западных и выступающих в украинском информационном поле. Они спасли жизнь 30 – 40 тысяч российских солдат, которые неизбежно погибли бы в этой мясорубке, ведь Херсон все равно пришлось бы сдавать.

Великобритания – самый активный игрок

Как утверждает Юнус, сегодня от генералов регулярно звучат слова "Мелитополь" и "Мариуполь". Кроме того, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что зимняя компания по поставкам оружия не будет останавливаться. Наверняка акцентирует Юнус, он ежедневно контактирует с генералом США Ллойдом Остином.

Недавно Иран собрал на границе с Азербайджаном 50 тысяч армии. В Баку прилетали представители Турции, Израиля и Саудовской Аравии, затем они собрались у Эрдогана. Эту встречу посетил и Бен Уоллес, который днем ранее был в Вашингтоне.

Во всех этих конфликтах на Южном Кавказе и на российско-украинском фронте Великобритания – наиболее активный игрок, ведь это Европа. Америка – за океаном. И во времена Второй мировой войны Черчилль разбудил Рузвельта. И так же Джонсон давил на Байдена,

– напоминает Юнус.

Он добавляет, что Великобритания уже не в ЕС – она восстанавливает свое реноме и тесно работает с теми странами, которые видит своими военно-стратегическими партнерами: Польша, страны Балтии, Румыния, Турция и Украина.

"Турция 30 лет ближайший стратегический партнер Великобритании. Гораздо ближе, чем США. Во всех вопросах – Черное море, Сирия, Ливия, Южный Кавказ и повсюду, где нефтепроводы и газопроводы", – утверждает Юнус.

Появилась системность

Политолог уверен, что заявления о зимней кампании обязательно будут подкреплены чем-нибудь предметным. Все это созревало 9 месяцев. "Видите, машина вернулась. Вы уже не только защитились, а идете в атаку. Теперь нужно двигаться активнее", – отмечает Юнус.

Нужно понимать, отмечает он, что это война не с кем либо. Мы противостоим самому ядерному государству на планете.

До 24 февраля оно пугало весь мир, включая США. И для них стало неожиданностью, что с россиянами можно разобраться здесь и сейчас. Вашими же руками,

– говорит политолог.

Как подчеркивает Юнус, сейчас появилась системность – политические декларации, экономические санкции и т.д. "Они избавляются от энергетической зависимости – медленно, неохотно, трусливо. Но уже избавляются", – подчеркивает он.

Сегодня начинать реагировать все. Да, Турция закрыла Босфор и не пропускает никого без страховки. Возможно, говорит политолог, завтра США признают Россию спонсируемым терроризмом государством. Впрочем, речь может идти и о наращивании поставок оружия.

"По мере ваших успехов на поле боя, разговоры о политических декларациях будут усиливаться", – подытожил Рамис Юнус.

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