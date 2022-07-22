Когда Германия передаст Украине долгожданную систему ПВО IRIS-T

Украина продолжает получать оружие от международных партнёров. Одна из самых ожидаемых поставок – системы ПВО IRIS-T, которые должны поступить от Германии. Рассказываем, когда это произойдет.

Отметим, что Германия почти пять месяцев полномасштабной войны не слишком спешит с предоставлением оружия. Чего только стоит заявление о поставках по одному танку в месяц, и то с 2023 года.

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Ладно, вернемся к системам ПВО. О сроках их предоставления в интервью сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.

ПВО IRIS-T все еще на стадии производства

Следует понимать, что не все оружие есть у стран-партнеров уже и сейчас. Например, эти же системы ПВО сейчас производят. Так что Украина получит их тогда, когда этот процесс завершится. Согласно прогнозам, говорится о конце лета.

Наша проблема, как и у многих европейских государств, состоит в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине,

– подчеркнула она.

Глава МИД отметила, что IRIS-T – одна из самых современных систем противовоздушной обороны. Но в этот момент ее все еще производят. Глава ведомства выразила надежду, что эти средства ПВО нашему государству смогут передать уже в конце этого лета.

Помощь Украине – не гонки

Анналена Бербок также подчеркнула немаловажный момент. Она убеждена, что вопрос, связанный с военной поддержкой Украины – не соревнование. В нем говорится не о желании занять определенное место в общем рейтинге. Речь идет об объединении всех стран-членов НАТО, а также других международных партнеров. Всех, кто заинтересован в победе Украины над россией.

Глава МИД Германии напомнила о том, что Украина уже получила гаубицы. Их нашему государству предоставила ФРГ совместно с Нидерландами. В то же время сейчас работают над возможностью получить к этим гаубицам боеприпасы, которых катастрофически не хватает. Их поисками занимаются в других государствах, имеющих или имеющих на балансе соответствующее вооружение.

Напомним, что накануне сенаторы США обратились к главе Пентагона. Они призвали передать Украине передовые истребители. Соответствующие борта позволят нашим пилотам более эффективно противостоять врагу, а также меньше рисковать собственными жизнями.

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