Хорошо вооруженная Украина – лучшая долгосрочная инвестиция в безопасность Европы, – Кулеба
Источник:Дмитрий Кулеба
Депутаты из немецкой коалиции написали статью, в которой призвали предоставить Украине больше оружия. На это уже отреагировали в украинском МИД.
Депутаты призвали увеличить поставки оружия, ведь Украина сейчас оберегает всю Европу от российского нашествия. Глава МИД Дмитрий Кулеба такие призывы поддержал.
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Немецкие депутаты, представляющие все три правящие партии, абсолютно правы в своем призыве оказать Украине максимальную военную помощь. Хорошо вооруженная Украина – лучшая долгосрочная инвестиция в безопасность Европы,
– сказал министр.
Такой призыв публиковали члены Бундестага Кристиана Клинка, Сара Нанни и Александр Мюллер.
Кроме того, к таким же действиям призвала и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, в вопросах оружия для Украины Германия делает то же, что и другие государства. Здесь не идет речь о соревнованиях между ними за то, кто поможет Украине больше.
Какое оружие получаем от Германии
- Еще раньше страна заявляла о том, что будет уменьшать военную поддержку Украины. Мол, так хотят оградить свои территории в гипотетической войне с россией. Военный эксперт Петр Черник уверял, что кардинального ничего не произойдет от решения Германии. Заметим, что страна не слишком торопилась поставлять нам оружие, на что постоянно придумывала новые оправдания.
- И все же в июле министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что уже прибыли и первые Gepard из Германии. Речь идет о трех зенитных самоходных артиллерийских установках производства компании Krauss-Maffei Gepard. Снабжение оружия от Германии каждый раз увеличивается.
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