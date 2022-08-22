Хорошо вооруженная Украина – лучшая долгосрочная инвестиция в безопасность Европы, – Кулеба

Депутаты из немецкой коалиции написали статью, в которой призвали предоставить Украине больше оружия. На это уже отреагировали в украинском МИД.

Депутаты призвали увеличить поставки оружия, ведь Украина сейчас оберегает всю Европу от российского нашествия. Глава МИД Дмитрий Кулеба такие призывы поддержал.

К теме Какого еще оружия не хватает Украине: ответ военного эксперта Жданова

Немецкие депутаты, представляющие все три правящие партии, абсолютно правы в своем призыве оказать Украине максимальную военную помощь. Хорошо вооруженная Украина – лучшая долгосрочная инвестиция в безопасность Европы,

– сказал министр.

Такой призыв публиковали члены Бундестага Кристиана Клинка, Сара Нанни и Александр Мюллер.

Кроме того, к таким же действиям призвала и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, в вопросах оружия для Украины Германия делает то же, что и другие государства. Здесь не идет речь о соревнованиях между ними за то, кто поможет Украине больше.

Какое оружие получаем от Германии

Еще раньше страна заявляла о том, что будет уменьшать военную поддержку Украины. Мол, так хотят оградить свои территории в гипотетической войне с россией. Военный эксперт Петр Черник уверял, что кардинального ничего не произойдет от решения Германии. Заметим, что страна не слишком торопилась поставлять нам оружие, на что постоянно придумывала новые оправдания.

И все же в июле министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что уже прибыли и первые Gepard из Германии. Речь идет о трех зенитных самоходных артиллерийских установках производства компании Krauss-Maffei Gepard. Снабжение оружия от Германии каждый раз увеличивается.

Что делает оружие в руках ВСУ: смотрите видео