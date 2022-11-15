Путин ничего не сделает, – экс-морпех США объяснил, почему нужно передать Украине мощное оружие

Западные страны призывают предоставить Украине более мощное оружие. Эксперты считают, что Владимир Путин так ничего и не сделает.

Об этом заявил бывший морской пехотинец США Энди Милберн в интервью 24 каналу. По его словам, сейчас никаких красных линий больше не осталось.

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Почему стоит передать Украине более мощное оружие

Милберн упомянул, как ВСУ с помощью HIMARS освободили 6 тысяч квадратных миль за очень короткий период, а также продолжили наступление на Юге. Экс-морпех считает, что это произошло благодаря поставке нового оружия с большим радиусом действия, и HIMARS является прекрасным примером этого.

Я бы лично хотел увидеть, что вы начнете делать, когда получите такие штуки как дроны MQ1, MQ9 и ракеты большого радиуса действия, как ATACMS, например. Почему не поднять ставки и не дать это оружие? Путин и так ничего не сделает, никаких красных линий больше не осталось,

– отметил Милберн.

По его мнению, ПВО для Украины уже должны быть в пути, в частности IRIS и NASAMS.

"Было бы очень хорошо, по моему мнению, если бы украинцы получили полностью интегрированные с радарами системы ПВО, если бы все они объединились в одну систему – и NASAMS, и С-300, и IRIS, и "Стингеры". И все бы интегрировались в общую систему противовоздушной обороны. И с этим точно могло бы помочь НАТО», – подчеркнул экс-морпех.

Данилов прогнозирует серьезные последствия в случае прекращения поставок оружия

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на опасения, что у Запада есть рычаги влияния на Офис Президента посредством уменьшения количества поставок вооружения или его отмены.

По его словам, в публичном пространстве всем все становится известно, а потому, если Украине перестанут поставлять вооружение, то "мир может взорваться".

Интервью с Энди Милберном: смотрите видео