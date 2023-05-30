Чтобы Путин окончательно не сошел с ума: Запад дозировано поставляет Украине оружие по 2 причинам

Западные страны боятся прямого столкновения с Россией. Это одна из причин, почему союзники пошагово поставляют оружие Украине.

Об этом 24 Каналу заявил политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. Он отметил, что страны Запада боятся, прежде всего, ядерного столкновения со страной-агрессором.

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"Поэтому они пытаются дозировать свою поддержку Украине, чтобы Путин в Кремле окончательно не сошел с ума и не начал швыряться атомными бомбами", – подчеркнул политолог.

Почему западные союзники пошагово оказывают помощь Украине: смотрите видео

Страны Запада взялись за оборону

Вторая причина такой пошаговой помощи – технические проблемы. По словам политолога, многие европейские страны, в частности, Германия, запустили собственную оборону.

Долгое время считалось, что оборона "дело десятое" и, мол, стране ничего не угрожает. Поэтому Германия вкладывалась, в частности, в социальную и культурную сферу. Однако, после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года немецкие власти сменили стратегию.

Они желают это делать систематически. Начинают подтягивать собственную оборонную мощь и помогать Украине тоже. У них нет технической возможности это сделать одновременно,

– заявил Игорь Эйдман.

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