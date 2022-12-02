Чего боится Запад: аналитик объяснил, почему Украине не дают достаточно оружия для победы

Соединенные Штаты Америки держат свое оружие на случай форс-мажора, когда им предстоит воевать сразу в нескольких горячих точках мира. Такова вероятная причина дозированного предоставления Украине вооружения.

Об этом 24 каналу рассказал политический аналитик, историк из США Армен Чибухчан. По его мнению, нынешняя ситуация в мире выглядит угрожающей, ведь одновременно может возникнуть очень много военных конфликтов на карте мира.

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Между тем, как подчеркнул историк, Соединенные Штаты Америки должны обеспечить безопасность в мире, при этом с учетом своих интересов и интересов своих западных союзников.

США берегут оружие на случай форс-мажора

Политический аналитик считает, что США и Запад не предполагали, что будут тратить так много оружия и боеприпасов, помогая Украине.

По мнению Чибухчана, об этом свидетельствует заявление, сделанное канцлером Германии Олафом Шольцом несколько месяцев назад, что Берлин планирует вложить около 100 миллиардов евро в Бундесвер и укрепить свои оборонные позиции.

Историк из США уверен, что во многих западных странах сейчас возникает вопрос не только об увеличении количества оружия в своих запасах, но и об укреплении своей обороны.

Думаю, что есть вопросы Тайваня, также ситуация на Ближнем Востоке может внезапно стать горячей.

– сказал Армен Чибухчан.

Он подметил, что в Израиле к власти может прийти ультраправое правительство Биньямина Нетаньяху, и это неоднозначно воспримут некоторые страны. Кроме того, по отношению к Ирану почти еженедельно раздаются намеки со стороны США. Там тоже может что-нибудь внезапно произойти.

Хотя запасы оружия в США достаточны, но неизвестно, достаточны ли они, чтобы покрыть все горячие зоны, если потребуется. Этот вопрос очень важен. Мы не знаем, хватит ли у США оружия, если будет форс-мажор,

– подчеркнул политический аналитик.

По мнению Чибухчана, другой причиной предоставления недостаточного количества оружия Украине может быть вакуум, образующийся после военного поражения России.

Неизвестность после поражения России

Как считает аналитик, такой вакуум после победы Украины и поражения России может возникнуть как в экономическом, так и в плане зон влияния.

Мы же понимаем, что если Россия уйдет и оставит свои позиции в нескольких регионах мира – от Африки до Центрального Азиатского региона, то этот вакуум как-то должен заполниться.

– сказал Чибухчан.

По его мнению, именно поэтому США действуют осторожно и постепенно, чтобы этот вакуум не заполнили силы, угрожающие западным странам.

Ядерная угроза не исчезла

Армен Чибухчан также подчеркнул, что ядерная угроза со стороны России остается, поэтому все поставки оружия Украине западные союзники держат в тайне.

Политический аналитик сравнил Путина с загнанной в угол крысой, которая может быть опасна и неизвестно, как себя поведет.

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Также историк считает, что ядерная угроза может быть причиной некоторого заигрывания западных лидеров с Кремлем.

Они потихоньку загнали крысу в угол, но крыса очень опасна. Это заигрывание происходит, чтобы уменьшить риски ядерной угрозы,

– сказал историк.

В то же время он обратил внимание, что с конца августа Украина предприняла контрнаступательные действия против "орды с очень большими возможностями". А на это нужно большое количество оружия и боеприпасов.

Поставки оружия держат в секрете

Чибухчан предположил, что если украинская армия ведет очень эффективные контрнаступательные действия непрерывно три месяца, то очевидно, что у Украины достаточно оружия и боеприпасов, чтобы выгнать оккупантов и продлить контрнаступление в зимний период.

У меня создается впечатление, что оружие Украине предоставляется в достаточном количестве. Но эти вопросы держат в строжайшей секретности – и это правильно,

– сказал историк из США.

Он привел пример, что иногда о поставках определенных видов вооружения мы узнаем случайно из видео прямо на поле боя. А раньше о том, что такое оружие было предоставлено никто и не слышал.

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Учитывая это, политический аналитик считает, что Украине союзники предоставляют оружие в достаточном количестве, однако нужно учитывать, что у Запада есть собственные интересы и планы. Но нет сомнений, что Запад однозначно хочет победы Украины.

Армен Чибухчан о предоставлении Украине оружия для победы: смотрите видео

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