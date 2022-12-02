Про це 24 каналу розповів політичний аналітик, історик зі США Армен Чібухчан. На його думку, нинішня ситуація у світі виглядає загрозливою, адже одночасно можуть виникнути дуже багато військових конфліктів на карті світу.

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А між тим, як підкреслив історик, Сполучені Штати Америки повинні гарантувати безпеку у світі, при цьому з урахуванням своїх інтересів та інтересів своїх західних союзників.

США бережуть зброю на випадок форс-мажору

Політичний аналітик вважає, що США і загалом Захід не передбачали, що витрачатимуть так багато зброї і боєприпасів у війні в Україні.

На думку Чібухчана, про це свідчить заява, яку зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц кілька місяців тому, що Берлін планує вкласти близько 100 мільярдів євро у Бундесвер та зміцнити свої оборонні позиції.

Історик зі США впевнений, що у багатьох західних країн нині постає питання не лише про збільшення кількості зброї у своїх запасах, а й про зміцнення своєї оборони.

Думаю, що є питання Тайваню, також ситуація на Близькому Сході може раптово стати гарячою,

– сказав Армен Чібухчан.

Він підмітив, що в Ізраїлі до влади може прийде ультраправий уряд Біньяміна Нетаньяху і це неоднозначно сприймуть деякі країни. Окрім того, стосовно Ірану майже щотижня лунають натяки з боку США. Там теж може щось раптово статися.

Хоча запаси зброї у США достатні, але невідомо, чи достатні вони, аби покрити всі гарячі зони, якщо буде потрібно. Це питання дуже важливе. Ми не знаємо, чи вистачить у США зброї, якщо буде форс-мажор,

– наголосив політичний аналітик.

На думку Чібухчана, іншою причиною надання недостатньої кількості зброї Україні може бути вакуум, що утвориться після військової поразки Росії.

Невідомість після поразки Росії

Як вважає аналітик, такий вакуум після перемоги України та поразки Росії може виникнути як в економічному плані, так і в плані зон впливу.

Ми ж розуміємо, що коли Росія піде і залишить свої позиції у кількох регіонах світу – від Африки до Центрального Азіатського регіону, – то цей вакуум якось має заповнитися,

– сказав Чібухчан.

На його думку, саме тому США діють обережно та поступово, щоб цей вакуум не заповнили сили, що є загрозою для західних країн.

Ядерна загроза не зникла

Армен Чібухчан також наголосив, що ядерна загроза з боку Росії залишається, тому всі поставки зброї Україні західні союзники тримають у таємниці.

Політичний аналітик порівняв Путіна із загнаним у кут щуром, який може бути небезпечним і невідомо, як себе поведе.

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Також історик вважає, що ядерна загроза може бути причиною деякого загравання західних лідерів із Кремлем.

Вони потихеньку загнали щура в кут, але щур дуже небезпечний. Це загравання відбувається, щоб зменшити ризики ядерної загрози,

– сказав історик.

Водночас, він звернув увагу, що з кінця серпня Україна розпочала контрнаступальні дії проти "орди з дуже великими можливостями". А на це потрібна велика кількість зброї та боєприпасів.

Поставки зброї тримають у таємниці

Чібухчан припустив, що якщо українська армія веде дуже ефективні контрнаступні дії безперервно три місяці, то очевидно, що Україна має достатньо зброї та боєприпасів, щоб вигнати окупантів та продовжити контрнаступ у зимовий період.

У мене складається враження, що зброя Україні надається у достатній кількості. Але ці питання тримають у найсуворішій секретності – і це правильно,

– сказав історик зі США.

Він навів приклад, що іноді про постачання певних видів озброєння ми дізнаємося випадково із відео безпосередньо на полі бою. А раніше про те, що така зброя була надана ніхто і не чув.

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З огляду на це політичний аналітик вважає, що Україні союзники надають зброю у достатній кількості, однак треба враховувати, що Захід має власні інтереси та плани. Але немає жодних сумнівів, що Захід однозначно хоче перемоги України.

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