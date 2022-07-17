Пентагон не видит признаков того, что Украина может вывозить контрабандой американское оружие

Украину стали обвинять, что наше государство может вывозить оружие США контрабандой. Эти слухи играют на руку россии.

В Пентагоне на такие вбросы уже отреагировали. Там заявили, что таких признаков не видят.

Тема россия не уничтожила ни одного HIMARS, все комплексы участвуют в боях, – Пентагон

США не следят за оружием, переданным Украине

Военный представитель Пентагона заметил, что оружие, которое США предоставляет Украине, не отслеживают. Он объясняет это тем, что нет никаких признаков того, что это оружие пошло куда-то еще, кроме как для борьбы с россиянами.

По словам представителя Пентагона, больше нет признаков и того, что это оружие передали кому угодно, кроме ВСУ.

Третья партия РСЗО для Украины

США уже передали нашему государству третью партию американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Как именно его используют, Пентагон не знает.

Есть только информация, что ВСУ используют первые восемь из 12 предоставленных РСЗО.

По словам чиновника Пентагона, украинские бойцы эффективно используют HIMARS, и это хорошо влияет на военную ситуацию.

Оружие для Украины

Министр обороны Алексей Резников рассказывал, что вооруженные силы Украины быстро учатся пользоваться западным вооружением. В частности, они эффективно применяют установки HIMARS, которые поражают тыл врага. Министр заявил, что есть необходимость в дальнобойном оружии, поскольку война переходит в основном в артиллерийские бои.

Также Резников заявлял, что у Украины уже достаточно оружия для того, чтобы защититься от любой армии мира. Для защиты и победы над россиянами этого недостаточно. По словам Резникова, российские оккупанты имеют в запасе еще много средств для пожирания человеческих жизней и для того, чтобы удовлетворить свое имперское эго .

В Минобороны США заявляли, что уже работают над предоставлением Украине оружия на месяцы и годы вперед. Рассматривают и системы береговой обороны, и обновление ПВО.

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