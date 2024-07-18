На "нуле" будут воевать роботы, – в Минобороны рассказали о разработке "железных солдат"

Министерство обороны Украины заявило, что на "нуле" будут воевать роботы. Сейчас там работают над развитием инновационных проектов.

Таким способом в министерстве хотят получить технологическое преимущество над россиянами на поле боя. Министр обороны Украины Рустем Умеров определил эту задачу приоритетной.

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"Современные технологии меняют архитектуру боевых действий"

В Минобороны рассказали, что один из таких инновационных проектов сейчас находится на стадии испытаний. В нем специалисты объединили наземные и воздушные роботизированные и беспилотные системы для выполнения некоторых боевых задач.

Там говорят, что реализация таких "железных солдат" – это перспектива ближайшего будущего. Уже потом они могут присоединиться к дронам-разведчикам, дистанционно управляемых пулеметов на турелях, роботов-саперов, наземных роботов-логистов и тому подобное.

"Министр обороны и Главнокомандующий ВСУ определили развитие роботизированных комплексов и их массовое применение одной из приоритетных задач... Реалии войны диктуют новые требования. Должны очень быстро реагировать на вызовы времени, быть всегда на шаг впереди врага, максимально вкладываться в развитие инновационных инструментов войны, чтобы иметь больше возможностей на поле боя", – отметил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Он отметил, что эта разработка – это уникальный опыт украинских оружейников и специалистов ИТ-сферы. Он также добавил, что сейчас наблюдается, как "современные технологии меняют архитектуру боевых действий". Поэтому главная задача – предоставить украинской армии как можно больше современного вооружения и военной техники.

Успешная реализация этого проекта и его масштабирование будет способствовать созданию передовой индустрии роботизированных систем в Украине. А главное, на фронте это будет спасать жизни наших воинов,

– сказал Гаврилюк.

В первом полугодии 2024 года Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации более 70 образцов беспилотных авиационных комплексов (БпАК) украинского производства и почти 30 наземных роботизированных платформ.