Оружие массового уничтожения – Зеленский о масштабах энергетического кризиса в мире
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал энергетический кризис в Европе, который вызвал нехватку газа. Глава государства убежден, что влияние этой ситуации на Украину было не слишком серьезным, о чем говорят тарифы.
По словам президента, энергетический кризис стал новым способом ведения войны. Об этом Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.
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Тарифы не будут расти
Президент Владимир Зеленский заявил, что энергетический кризис стал глобальной проблемой не только в Украине, но и в мире.
Сегодня мы видим, как он (энергетический кризис – 24 канал) без выстрелов, без взрывов может становиться оружием массового уничтожения. Важно, что энергетический кризис не в Украине – кризис сегодня в мире,
– заявил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что стоимость газа в Европе в этом году побила все рекорды и почти достигла отметки в 2 000 долларов за тысячу кубометров. Однако в Украине стоимость голубого топлива осталась на уровне 290 долларов. Ситуацию в Украине президент назвал лучшей, чем в некоторых странах мира, поэтому призвал не паниковать.
Тарифы для населения на Украине остались на уровне 2020 года. Президент заверил, что до конца отопительного сезона они не вырастут.
Отопительный сезон в Украине: главное
- Рост цен на газ в Европе вызвал отказ России закупать дополнительные транзитные мощности у Украины. В европейских хранилищах из-за этого существенно снизились запасы газа.
- Ряд областей Украины за неимением топлива объявили чрезвычайное положение в энергетике. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что такие решения были техническими, чтобы поскорее выполнить условия меморандума между "Нафтогазом", правительством и местным самоуправлением.
- 25 октября Кабинет Министров обязал "Нафтогаз" снизить цену на газ для населения и бюджетных учреждений.
- В министерстве энергетики заявили, что Украина спокойно пройдет отопительный сезон.