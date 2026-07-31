Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Что известно о задержании предателя, пытавшегося убить Оболенского?

По данным источников, после неудачного покушения его задержали недалеко от барбершопа. У мужчины изъяли пистолет Макарова и боеприпасы.

Российские спецслужбы дистанционно завербовали харьковчанина. При этом они представлялись сотрудниками СБУ и убеждали его, что Игорь Оболенский якобы "предатель".

Как сообщают источники УП, для подтверждения этой выдумки кураторы прислали мужчине сфальсифицированный снимок. На нем Оболенского изобразили на фоне Кремля в футболке с символикой России. По данным правоохранителей, это фото было создано с помощью искусственного интеллекта.



Сгенерированное изображение, которым завербовали харьковчанина / Фото УП

Сам задержанный также рассказал, что получил оружие от неизвестного мужчины в Харькове. По его словам, передать пистолет ему поручил российский куратор.

"Украинская правда" пишет, что правоохранители устанавливают лицо, которое передало оружие, анализируют записи камер видеонаблюдения и проверяют возможных соучастников. Следствие также выясняет, не произошла ли утечка информации о передвижении Игоря Оболенского, которая могла помочь организаторам покушения следить за ним.