Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Що відомо про затримання зрадника, який намагався вбити Оболєнського?

За даними джерел, після невдалого замаху його затримали неподалік барбершопу. У чоловіка вилучили пістолет Макарова та боєприпаси.

Російські спецслужби дистанційно завербували харків'янина. При цьому вони представлялися співробітниками СБУ та переконували його, що Ігор Оболєнський нібито є "зрадником".

Як повідомляють джерела УП, для підтвердження цієї вигадки куратори надіслали чоловікові сфальсифікований знімок. На ньому Оболєнського зобразили на тлі Кремля у футболці із символікою Росії. За даними правоохоронців, це фото було створене за допомогою штучного інтелекту.



Згенероване зображення, яким завербували харків'янина / Фото УП

Сам затриманий також розповів, що отримав зброю від невідомого чоловіка у Харкові. За його словами, передати пістолет йому доручив російський куратор.

"Українська правда" пише, що наразі правоохоронці встановлюють особу, яка передала зброю, аналізують записи камер відеоспостереження та перевіряють можливих співучасників. Слідство також з'ясовує, чи не стався витік інформації про пересування Ігоря Оболєнського, який міг допомогти організаторам замаху стежити за ним.