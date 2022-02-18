Оружие от партнеров, угроза вторжения и обращение к ОРДЛО: о чем Резников говорил в Раде

Алексей Резников 18 февраля выступил в Верховной Раде. Министр обороны отчитался о ситуации с безопасностью в Украине.

Выступление министра состоялось во время часа вопросов к правительству. Главные тезисы речи Резникова читайте в материале 24 канала.

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Нападет ли Россия на Украину

Министр не подтвердил отвод российских войск от нашей границы. Сейчас возле Украины находятся 129 тысяч наземных войск, а вместе с авиацией и морским контингентом – 149 тысяч.

Сейчас могут быть разные даты и сценарии вторжения, но ВСУ все просчитали и готовы к ним. Вероятность вторжения оценивается как невысокая,

– заверил Резников.

Другие заявления чиновника на эту тему:

В ближайшее время количество войск может еще увеличиться из-за учений агрессора в Беларуси и Черном море.

В Черное море могут войти еще 3 российских корабля.

Украина действует в рамках договоренностей – усиливает оборону, но не планирует боевые действия.

Разведка видит все движения со стороны России, которые могут представлять опасность для Украины.

Киев внимательно следит за учениями росгвардии "Заслон-2022".

Украинская армия будет защищать жителей Донбасса

Министр отреагировал на интенсивные циничные обстрелы российских наемников в Донбассе 17 февраля.

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Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов: люди, не бойтесь! Не Украина ваш враг, а те, кто якобы хочет защитить вас от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении. Украинская армия готова к любому развитию событий относительно обороны,

– подчеркнул чиновник.

За минувшие сутки враг совершил 60 обстрелов, 43 – из запрещенного оружия. Главным объектом атаки стало мирное население.

Другие важные заявления министра:

Вооруженные силы Украины получили от западных партнеров более 2 тонн военного вооружения.

Кроме ПЗРК Javelin и NLAW в украинской армии теперь есть еще Stinger.

Украина не будет совершать никакой агрессии по отношению к Беларуси – "за такое нас проклянут потомки".

Резников договорился с белорусским коллегой о коммуникации военных в Украине и Беларуси.

Заметим, во время вопросов к правительству выступили также министр финансов Сергей Марченко и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!