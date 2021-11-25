Оружие от США будет уничтожать танки и авиацию России: оккупанты уже подготовили пушечное мясо

Россия продолжает накалять ситуацию в Украине и на наших границах, что действительно похоже на подготовку к новому наступлению. Но и США, которые обещают безопасность в регионе, также повышают ставки.

И это уже больше похоже на подготовку Украины к реальному противостоянию с Россией. После недельного напряжения на украинской границе, и тотального бойкота Нормандского формата, Путин решил в открытую зайти на оккупированную часть Донбасса и признать там свое присутствие.

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Напомню, ранее разведка США предупредила своих европейских партнеров о том, что Россия рассматривает сценарий быстрой широкомасштабной наступательной операции против Украины сразу по нескольким направлениям. Позже это подтвердили и в украинском управлении разведки.

Россия может перестать отрицать

Одним из направлений вероятной атаки, должен стать, конечно же, Донбасс. И вот Путин перешел к укреплению там своих позиций. Украинцы еще с первых дней войны на Донбассе в 2014 году прекрасно знают, что там воюют российские военные с российской техникой.

Никаких танков из шахт, конечно же, не существует. Все годы войны Россия активно отрицала свое участие в конфликте. Однако всё может резко изменится.

По информации украинской разведки, Россия в эти дни проводит на Донбассе масштабные военные учения среди боевиков. Контроль за проведение учений осуществляется представителями общевойсковой армии Южного военного округа ВС России.

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Параллельно с учениями, российские пропагандисты проводят информационную кампанию, распространяя все больше фейков о бойцах Украинских объединенных сил. Вдобавок к этому Кремль, уже не скрывая планирует перебросить дополнительные силы из российских солдат.

Уже неделю боевики ОРДЛО проводят мобилизацию всех военнообязанных среди местного населения. Российское оккупационное командование разрешило служить, в так называемой армии ОРДЛО, даже лицам с уголовным прошлым и алко- и наркозависимостью. Но, похоже, что даже бандитов и наркоманов на Донбассе недостаточно, чтобы противостоять украинской армии.

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Они станут лишь первым эшелоном, или, если не быть корректным – пушечным мясом для России. Ведь, параллельно, Кремль готовит новый десант российских солдат на Донбасс.

Россия снова обвиняет США

Дело в том, что оккупационные администрации на Донбассе инициировали предложение к России, чтобы та разрешила официально призывать в так называемую армию ОРДЛО российских солдат. Как вы понимаете, без команды из Кремля, боевики на Донбассе не делают ничего.

Поэтому, похоже, что Путин таким образом просто пытается легитимизировать свое военное присутствие на востоке Украины.

Но, тем не менее, Москва продолжает всячески отрицать свое участие в войне, а тем более обвинения в ее адрес о том, что Россия готовит новое наступление. В российской разведке заявили, что это США накаляют обстановку и всячески пытаются оклеветать Россию.

Ну, а дальше в заявлении Кремль продолжает петь уже избитую песенку о том, что Запад накачивает Украину оружием порождая в Киеве, цитирую, "чувство вседозволенности". Мол, именно из-за этого Россия и таскает свои войска у наших границ, ведь боится того, что, опять цитирую, "Киев, сорвется с цепи и пойдет в наступление!".

О чем забыли в Москве

Эту же мысль сегодня продолжил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который заявил, что это Украина пытается втянуть Россию в войну, а потому та и готовится.

Но в Москве забывают самое главное – если бы Путин не оккупировал часть украинских территорий в 2014 году, то вероятнее всего никакого оружия от Запада Украина сейчас не получала бы. Да и сидеть сложа руки, когда твой безумный сосед стянул к границе десятки тысяч солдат, тоже глупо.

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Поэтому, Киев продолжает оставаться на контакте со своими партнерами и это приносит свои плоды. Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против проекта "Северный поток-2".

Особенности американских санкций

Госдеп внес в список санкций 2 судна и связанную с Россией компанию Transadria, которые участвовали в строительстве российского газопровода. Блинкен подчеркнул, что всего администрация США уже наложила санкции на 8 лиц и определила 17 их судов как заблокированную собственность. Кроме того, Блинкен обещает, что на этом Администрация Байдена не остановится.

Но, очевидно, что это скорее полумеры, чем настоящий удар. Поэтому эти санкции уже вызвали критику в Конгрессе США, где республиканцы требуют от Байдена поддержать их пакет санкций, который предусматривает полную заморозку "Северного потока-2".

Что важно, согласно этому пакету, санкции должны вводиться автоматически в случае вторжения России, а не ждать пока их одобрит Байден. Но в Администрации Байдена заявляют, что это только прелюдия для того, чтобы дать понять Кремлю, что США готовы быстро наносить удары в случае вторжения в Украину.

Что США может передать Украине

В то же время, в Белом доме всерьез рассматривают отправку в Украину военных советников и новое оружие. Вероятность такой отправки начали обсуждать после заявления Украинской разведки о том, что Россия может вторгнуться в Украину уже в январе.

Белый дом хочет отправить в Украину большую партию Джавелинов и ракеты к ним, которые способны уничтожать российские танки Т-80. Кроме того, Украина может получить системы противовоздушной обороны, в том числе и ракеты Стингер, которые способны сбивать авиацию противника.

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Также Украина может получить вертолеты Ми-17, которые, по иронии судьбы, США покупали когда-то у России для отправки в Афганистан. Да и в целом, Белый дом рассматривает возможность передачи Украине большей части вооружения, которое закупалось для применения в Афганистане.

Что хочет Россия

К сожалению, у этой идеи есть и противники в Белом доме, которые считают, что любые новые поставки оружия в Украину могут только подстегнуть Путина к скорой агрессии.

Но здесь нужно понимать, что Россия в первую очередь нагнетает ситуацию, ради того, чтобы оторвать Украину от Запада. Но чем сильнее будет украинская армия, чем современнее у нее будет оружие, тем сложнее Путину будет реализовать свою задумку.