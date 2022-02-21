"Оружие России на Донбассе есть постоянно": осмелится ли Москва официально вооружать боевиков

Россия постоянно поставляет оружие своим боевикам на временно оккупированных территориях Донбасса. Однако делать это официально – не в интересах Москвы.

Почему и решится ли Россия легально вооружать своих боевиков на Донбассе – комментарии сайта 24 заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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"Официально – не в интересах Москвы"

Президентская партия "Единая Россия" высказалась за поставку на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей военной продукции, а также предоставление социальной помощи людям. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что "Вопрос очень серьезный и ответственный. Речь идет о защите жизней наших граждан и "соотечественников".

Александр Коваленко рассказал, когда говорится о признании этих "республик" или об официальных поставках оружия, то это не в интересах в первую очередь официальной Москвы.

По его мнению, об этом может говорить Володин, которому, как и Владимиру Жириновскому, очень часто поручено высказывать определенные шизофренические лозунги и ретранслировать их в общество. В первую очередь для внутреннего потребителя.

Также это попытка запугать международных партнеров и саму Украину. Но в целом в Кремле прекрасно понимают, что признание псевдореспублик и официальные поставки приведут к санкциям. Также это – нарушение минских соглашений со стороны России,

– подчеркнул специалист.

Официальные поставки будут иметь последствия, уверен специалист / Фото из фейсбука эксперта

Коваленко добавил, что официальные лица России демонстрируют, что "им как-то все равно относительно того, есть ли эти договоренности или нет, поскольку их должна придерживаться исключительно Украина, а Россия – не сторона конфликта". Но именно минские соглашения сегодня являются тем "спасательным кругом", который не позволяет Москве до конца "упасть лицом в грязь", а именно – как можно дольше затягивать этот конфликтную ситуацию в ОРДЛО и в Крыму.

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