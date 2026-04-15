"Настоящее достижение": Вэнс возмутил заявлением о закупке оружия для Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон полностью прекратил закупку оружия для Украины. Он назвал такое решение "достижением нынешней администрации".

Об этом Джей Ди Вэнс рассказал во время выступления в университете штата Джорджия, передаёт 24 Канал.

Что известно о заявлении Вэнса?

Во время выступления Вэнс отметил, что постоянно был против финансирования и помощи для Украины. Он добавил, что до сих пор считает поддержку от США для Киева ненужной.

Я говорил, что нам следует прекратить финансировать войну в Украине. Понятно? И я, очевидно, до сих пор так считаю,

– заявил Вэнс.

По его словам, решение о прекращении помощи стало "настоящим достижением для администрации". Вэнс сказал, что Европа может продолжить покупать оружие для Украины, но будет делать это без США.

Мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете это делать, но США больше не покупают оружие и не отправляют его в Украину. Мы просто вышли из этого бизнеса. Поэтому это очень хорошо,

– отметил вице-президент.

Вниманию! Политолог Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что Украина сможет выстоять без оружия от США. Он отметил, что Европа будет помогать в противостоянии. По его словам, война, к сожалению, не закончится в 2026 году, а украинцам нужно быть крепкими, сильными и дальше бороться с врагом.

