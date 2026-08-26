По данным Der Spiegel, подозреваемый впоследствии был арестован в Румынии в рамках другого расследования, связанного с возможной подготовкой диверсий.

Что известно о деле?

В октябре 2025 года Вадим С. приехал в Берлин на автобусе из Польши. Перед этим он, по версии следствия, получил инструкции о том, где забрать оружие и куда его доставить.

По прибытии в немецкую столицу мужчина взял два пакета из временного тайника и перенес их в лес на окраине города, недалеко от озера Мюггельзее. После того как оружие было спрятано, он сфотографировал место и передал своим контактам координаты тайника.

Именно эта информация позволила немецким правоохранителям быстро установить место тайника. Польские спецслужбы, следившие за Вадимом С., перехватили соответствующие данные и передали их немецким коллегам.

Правоохранители осторожно проверили тайник и обнаружили там два пистолета вместе с боеприпасами. Среди оружия была копия пистолета Макарова.

После обнаружения тайника немецкие правоохранители не стали сразу публично сообщать о находке. Вместо этого они решили установить наблюдение за местом, чтобы выяснить, кто придет забрать оружие.

В то же время специалисты полиции незаметно вывели пистолеты из строя, чтобы они не могли быть использованы для нападения. Однако ожидаемого посетителя у тайника так и не появилось. По данным следствия, это могло быть связано с задержанием самого курьера в Румынии.

В середине октября 2025 года Вадима С. задержали в Бухаресте вместе с другим гражданином Украины. Румынские правоохранители подозревали их в подготовке диверсий против украинской курьерской компании "Новая Почта".

По версии румынской разведки SRI, задержанные могли быть частью диверсионной сети, действовавшей против европейских стран под контролем российских спецслужб.

Следствие полагает, что фигуранты могли планировать отправку в Украину посылок со взрывными устройствами. Речь шла, в частности, об устройствах, замаскированных под обычные предметы, а также о веществах, которые могли использоваться для поджогов.

Особое внимание правоохранителей привлекает родственник Вадима С. Польская контрразведка подозревает, что дядя молодого человека может быть связан с российскими спецслужбами.

По версии румынской стороны, именно он мог вовлечь мужчину в выполнение заданий и убедить его участвовать в диверсионной деятельности. Дядя также мог привести молодого человека в подземное укрытие в Польше, где были спрятаны наушники и шесть туб с веществом, которое можно было использовать для ускорения горения.

Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ расследует дело о возможной агентурной деятельности в интересах иностранной разведки и подготовке тяжкого преступления, которое может угрожать безопасности государства.

Немецкая сторона рассматривает тайник с оружием не как случайное преступление, а как возможный элемент более широкой операции. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что обнаружение оружия свидетельствует о переходе от абстрактной угрозы к конкретной и высокой опасности террористических актов в стране.