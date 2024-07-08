Президент Южной Кореи сказал, какое условие для поставки оружия Украине

Лидер Южной Кореи объяснил, при каких условиях страна может поставлять оружие в Украину. Ведь Северная Корея недавно подписала договор с Россией о взаимной обороне.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль рассказал, что он обсудит с лидерами НАТО явную угрозу, которую Северная Корея представляет для Европы из-за углубления военных связей с Россией.

Смотрите также Путин в отчаянии, он легко может просчитаться: разговор с экс-аналитиком ЦРУ

Что говорят в Южной Корее

Юн Сок Йоль ответил на вопрос, позволит ли Сеул поставлять оружие Украине. По его словам, Южная Корея будет следить за "уровнем и содержанием военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей".

Сеул примет решение по оружейной поддержке Украины на основе того, как будет действовать новое военное соглашение между Москвой и Пхеньяном,

– заявил южнокорейский президент.

По его словам, это будет включать следующие области:

торговлю оружием,

передачу военных технологий,

помощь стратегическими материалами.

"Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе", – заявил политик.

Стоит заметить, что отношения между Южной Кореей и Россией обострились после того, как Москва получила партии баллистических ракет и артиллерии из Пхеньяна для войны против Украины.