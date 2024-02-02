Это хороший вариант для борьбы с подводными лодками России, и если бы Украине удалось потопить такой, то это стало бы событием, грандиознее потопления крейсера "Москва". Об этом в эксклюзивном разговоре с 24 Каналом рассказал военный эксперт Петр Черник. Больше деталей об украинских разработках оружия – читайте далее в материале.

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Рельсовая война партизан под Тамбовом

Движение АТЭШ совершило диверсию на железной дороге возле Первомайского Тамбовской области России. В результате поджога релейного шкафа прекратила свою работу железная дорога, по которой транспортировали ракеты российским войскам. Насколько это серьезный удар по логистике в контексте рельсовой войны?

Вот вы задели слово "рельсовая война". Давайте мы немножко вдадимся в историю. В 1943 году, кстати, украинец придумал рельсовую войну в части, касающейся подрыва тылового обеспечения на Курской дуге войск нацистской Германии.

Тогда буквально за два месяца привлекли более 100 тысяч партизан. Мы конечно понимаем, что масштабы войны не те, но все же, тогда пустили под откос более чем 3,5 тысячи эшелонов. Обеспечение немцев упало на 70%.

Сейчас 90% всего того, что довозится в зону оккупации, движется по железной дороге. Очень конкретный и понятный пример: один 50-тонный вагон может взять на борт в пределах до 500 снарядов 152-го миллиметра к стандартным установкам, такие как Д-50 или 2С5 "Гиацинт" или до 300 снарядов к БМ-21 "Град" – самая массовая система реактивного залпового огня.

Зато КАМАЗ-4310 или Урал-420 может брать на борт соответственно до 60 снарядов и до 30 снарядов. Один вагон не едет, едет эшелон – огромные эшелоны от 30 до 50 вагонов, а может быть и больше. Вот почему важна железная дорога – ее надо уничтожать.

То, что это произошло, это прекрасно, но действительно хорошие новости для нас будут тогда, когда большой военный эшелон пойдет под откос и мы увидим фото- и видеофиксацию этого явления. Процесс начался, он серьезно приветствуется, но чтобы мы почувствовали по линии фронта, что есть проседание у противника в части обеспечения, всеми возможными вариантами – это явление должно быть масштабированным как можно сильнее.

У нас нет такого количества партизан, однако есть "восьмая физико-техническая военная революция". Имеются в виду дроны в большом количестве, которые могли бы улучшить эту ситуацию, и ракеты, которыми мы можем бить по территории России.

Ракеты выносим за скобки, потому что никто нам не позволит ракетами западного производства бить по России. Относительно собственного производства – здесь очень сложная математика в части ракетного комплекса "Гром"/"Сапсан", потому что если бы за 2 года должно было уже стоять на повестке дня его применение, оно уже бы стояло. Это сложная дискуссия.

По физико-технической революции дронов – так, там лежат ответы. Большие рои дронов могут справиться с этой задачей. Атаковать не только трансформаторные станции, потому что конечно все есть на электрической тяге, а также сами эшелоны, прежде всего электротяги. Это главная цель.



Военная учится управлять дроном / Getty Images

Эти электротяги гигантские – до 20 метров длиной, это сверхтяжелые машины, которые весят десятки тонн. Они не движутся с какой-то сверхбольшой скоростью. Это средние скорости для грузового эшелона 80 – 90 километров, максимум – до 100. Но опять же имеет значение масштаб. С этим пока что есть вопросы.

ГУР уничтожили российский катер "Ивановец"

ГУР этой ночью уничтожило ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России стоимостью в 60 – 70 миллионов долларов. Насколько это болезненная потеря для россиян?

Такие ценовые предложения в 60 миллионов – это уже может быть и выше, чем обычный катер. Надо понять, что есть этот "Ивановец", его тактико-технические характеристики.

Если условно, это катер в сторону малого ракетного корабля класса "Буян-М", "Каракурт" или "Василий Быков" – это очень хорошая новость. А если это патрульный катер, то это постольку – поскольку, будем честны.

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Прекрасно, что каждая единица техники, особенно Черноморского флота погибает, нет второстепенных целей – все важные. Если катер ушел полноценно под воду, то однозначно ушел и экипаж, и это также приветствуется. Но мне мало информации, чтобы понять, насколько это ощутимая цель.



Российский ракетный катер "Ивановец" / РосСМИ

Чем Украина бьет по тылам оккупантов в Крыму

31 января в Крыму на аэродроме "Бельбек" раздавались взрывы. Кроме тех ракет, которые у нас есть (Storm Shadow/SCALP), какое еще оружие может доставать до территории Крыма и способно поражать цели?

Конечно, может доставать ATACMS. Пусковые установки для них у нас есть и то, что уже несколько ракет такого класса отработали в кассетном вираже на 164 километра, это уже подтвержденный факт. Но 164 километра слишком мало.

Возможно, действительно сработали ATACMS. Возможно, противокорабельная ракета Р-360 "Нептун", улучшенная в части дальнобойности, потому что штатные ее нормативы в пределах 280 километров. Возможно, подняли показатели несколько дальше и перевели в режим не противокорабельный, а поверхности. Это вполне возможно. Россияне применяют против нас П-800 "Оникс" – это чисто противокорабельная ракета и вполне обратный технологический процесс может быть у нас.

Прекрасно, что такая "длинная рука" у нас появилась. Но на самом деле не так важно чем, важно что есть результат: минус 3 самолета такого класса, особенно Су-30, которых не так уж и много изготовлено – более 140 единиц, и изготавливать их будет все труднее и труднее. Су-27 довольно много, хотя Су-30 ничто иное, как глубокая модернизация Су-27, но это не абсолютно новая машина.

Я не скажу, что это сверхчувствительная потеря, но опять-таки перемалывание ресурсов – главная задача третьей стадии классической индустриальной войны. Мы в ней находимся и на данный момент такая рутина приносит нам довольно хорошие результаты. Надеемся, что рано или поздно в этом перемалывании придет точка надлома.

На территории Крыма работает знаменитая российская ПВО. Но, как видим, наши дроны долетают и наносят удары. Получается, не такая уж и эффективная их ПВО.

Ревизия их системы противовоздушной обороны уже давно состоялась по факту. Это и прилеты в сухие доки – там "погибла" дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Варшавянка". Также "погиб" большой десантный корабль. А сам факт, что наши беспилотники долетели до нефтеперерабатывающих заводов аж под самым Санкт-Петербургом, является признаком того, что эти системы далеко не конкурентоспособны, в том числе и С-400.

Хотя плотность прикрытия Крымского полуострова, действительно, выше, чем прикрытие Москвы. В этом направлении надо двигаться и в дальнейшем. Масштабы имеют значение, потому что мы немножко вдаемся в рутину детализации, которая в стратегическом смысле не дает главных ответов. Главный ответ дают масштабы.

Флот подводных дронов FURY

Украина собирается использовать проект под названием FURY. Это первый украинский роботизированный флот для развертывания именно не надводных, а подводных дронов, которые смогут атаковать корабли Черноморского флота России. Какова перспектива именно в этом ракурсе подводных дронов и насколько этот проект может быть в дальнейшем перспективным для поражения кораблей?

Учитывая то, что у нас нет собственных подводных лодок, это единственная альтернатива получить эту дизель-электрическую подводную лодку "Варшавянка". Больше вариантов нет.

Это очень чувствительная машина. Потому что может применять до 4 специализированных ракет 3М14 "Калибр" из подводного положения на глубине до 50 метров. И конвенционных средств для того, чтобы с ними бороться, условно эскадренных миноносцев или специализированных кораблей у нас нет.

А эти подводные системы беспилотного типа – как раз ответ в борьбе с подводными лодками. Если бы при определенных обстоятельствах удалось потопить полноценную подводную лодку, это было бы событие еще большее, чем потопление крейсера "Москва".

Что известно о проекте FURY FURY (First Ukrainian Robotic Navy, Первый украинский роботизированный флот) – это группы подводных дронов, которые смогут атаковать корабли российского Черноморского флота.



Особенностью этого проекта является то, что его авторы не пытаются создать совершенно новый подводный беспилотник. Украинскую модель планируют сделать на базе уже имеющихся западных морских платформ.



FURY (First Ukrainian Robotic Navy, Первый украинский роботизированный флот) – это группы подводных дронов, которые смогут атаковать корабли российского Черноморского флота.Особенностью этого проекта является то, что его авторы не пытаются создать совершенно новый подводный беспилотник. Украинскую модель планируют сделать на базе уже имеющихся западных морских платформ. Отмечается , что дроны смогут нести торпеды, мины и даже ракеты. Они будут выполнять ударные и разведывательные миссии, а также смогут поражать цели далеко в море.

Может ли Турция передать Украине С-400

В 2019 году Анкара начала реализацию соглашения, в рамках которого получили 4 дивизиона российских ЗРК С-400. Аналитики Defense Express сообщают, что Украина может получить эти системы, если Турция согласится на предложение со стороны США. Здесь хочется разъяснить, почему в свое время Турция отказалась от этого предложения, при чем здесь США и как наша страна может получить эти дивизионы в будущем?

Я не имею оптимизма, что это произойдет. Я не утверждаю, что это будет или этого не будет, но оптимизма я не имею. Турция сейчас является большим союзником России, чем Европейского Союза и стран НАТО. Они балансируют на определенной грани и сейчас благодаря войне зарабатывают колоссально огромные миллиарды, о которых даже не могли мечтать.

Санкционная политика, которая наложена на страну-агрессора, очень метко обходится именно через Анкару. Через Турцию прокачивается гигантское количество микроэлектроники и полупроводников западного производства. На южном побережье страны построена самая новая и самая современная атомная электростанция "Аккую". К тому же по принципу "кто строит, тот обслуживает и получает прибыль", за исключением местных налогов. Также из Турции организован колоссальный поток самых разнообразных товаров двойного назначения.

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Мне трудно понять, почему туркам соглашаться на предложения США. Кроме того, это информация от издания. Когда о чем-то подобном скажет официальное должностное лицо Пентагона или Белого дома, тогда для меня это будет аргументом. Сейчас это ничто иное, как анализирование, теоретизирование, или, возможно, даже и вброс. Вопрос только чей и кому он нужен в таком виде.

Может ли это быть теоретически? Может, но я очень теоретически обосновал, почему не вижу оптимизма в этом направлении.

В чем заключается философия успеха ВСУ

Bloomberg со ссылкой на дипломатов писал, что ЕС не сможет предоставить обещанный миллион снарядов Украине до 1 марта 2024 года. К этому времени у стран Евросоюза наберется лишь 600 тысяч боеприпасов, то есть не хватает еще 400 тысяч. Что сейчас с производственным потенциалом оборонных предприятий в ЕС и почему эти поставки тормозятся? В чем конкретно может быть проблема?

Прежде всего надо разобраться: миллион – это много или мало. Один миллион снарядов – это не такая уж огромная цифра, которая позволила бы нам поставить артиллерийские валы так, как они поставлены в России. Хотя могли бы выйти на уровень 30 тысяч в сутки.

Но если эту цифру растягивать на год, то это где-то 2700 в день. Если изготавливать 2700 снарядов в сутки, что равно миллиону в течение года, то это не так много. Если понимать, что противник выставляет огневые валы и на эту минуту в пределах от 15 до 20 тысяч. Даже министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что на эту минуту наши выстрелы в сторону противника не более 2 тысяч.

Почему так сложилось? Все очень просто. После Второй мировой войны прежде всего США пошли в производство ракет, начиная от BGM-109 Tomahawk и заканчивая AGM-114 Hellfire. Для европейцев и для американцев артиллерия – это вспомогательный способ нанесения ударов, а главный – авиация и ракеты морского базирования.

Россияне вернули нас во Вторую мировую войну. Летом 2022 года враг выставлял огневые валы в пределах от 45 до 80 тысяч в сутки. Это что-то немыслимое. У американцев самый высокий показатель со времен Второй мировой войны – это битва в долине Йа-Дранг 1965 года. Тогда военные США за 53 часа осуществили 16 тысяч выстрелов 105-го миллиметра – это их вершина.

Справка. Битва в долине Йа-Дранг была первым крупным столкновением между регулярными войсками Соединенных Штатов и Вьетнамской народной армией во время Вьетнамской войны. Это произошло 14 – 18 ноября 1965 года.

Никто не смотрел в сторону артиллерии, но теперь здесь есть очень серьезный момент. В Николаеве есть бронетанковый завод. В 2018 году им дали большой заказ на бронетехнику. После этого завод начал работать в три смены, давать отремонтированную продукцию и внезапно на 2019 год нет заказа. Завод приостанавливается, рабочие раз в неделю выходят на работу.

В западном мире это невозможно. Если строят завод, инвестируют в него, берут специалистов, калибруют оборудование, то его работу просчитывают на 40 – 50 лет вперед. Вычисления – что, сколько, в каких объемах и как должен работать, продолжаются до сих пор.

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Маховик запущен. Если американцы в начале полномасштабного вторжения производили артиллерийские боеприпасы в пределах 13 тысяч, то осенью 2022 года уже вышли на 50 тысяч, а на 2025-й декларируют, что выйдут на 80 тысяч. И в обязательном порядке выйдут, но, к сожалению, не так быстро, как мы бы этого хотели.

Сейчас Украина выпускает лишь 2 тысячи артиллерийских снарядов в сутки. В то же время Россия приближается к 10 тысячам таких снарядов. Эксперты заявили, что в следующем году обстрелы со стороны оккупантов будут стабильными и превысят это число. Ведь, кроме того, что Россия имеет свои возможности производить боеприпасы, то еще и получает их от Северной Кореи. Что сейчас с возможностями Украины производить артиллерийские снаряды?

Конечно, наше государство имеет возможности производить боеприпасы, но никто в здравом уме не скажет, сколько мы их сейчас производим. Показатели противника немножко больше, чем 10 тысяч – в пределах 15. Россия все равно остается крупнейшим производителем снарядов на планете Земля – 125 – 130 тысяч в месяц. Больше пока никто не производит. Американцы выйдут на показатель 80 тысяч в 2025 году.

Есть такая реальность, которая есть. Философия успеха в несимметричном применении беспилотников и ударов по логистике.

Великобритания планировала предоставлять Украине больше снарядов путем поставки 155-мм боеприпасов, которые должны изготавливаться в Японии. Однако этот план пока приостановился. В чем может быть причина? Возможно, в несовместимости между снарядами и пушками разных производителей?

Все снаряды унифицированы. Если есть 155-мм, то он одинаково подходит к шведской FH-77, французской TRF1, немецкой Panzerhaubitze 2000. В НАТО все унифицировано.

Однако есть еще одна огромная проблема. Внутри снаряда есть порох и он есть не только в самом боеприпасе, потому что когда он выходит из ствола, долетает до цели, то должен разрываться, а еще и порох забивает сам снаряд. А с производством пороха есть проблемы. Никто не думал о масштабируемости применения артиллерии в том виде, как это применяется. Это все вопросы, которые имеют узловые проблемы, это все будет решаться долго.



Украина выстреливает лишь около 2 тысяч снарядов в сутки / Getty Images

Конкретно по британско-японскому проекту я не готов дать детализированной информации, потому что не владею вопросом.

Сколько танков в месяц может производить Россия

По данным Минобороны Великобритании, Россия может производить не менее 100 основных боевых танков в месяц. Откуда могла взяться эта цифра, если по состоянию на март 2023 года единственный российский производитель танков "Уралвагонзавод" производил 20 танков в месяц. По словам военного эксперта Александра Коваленко, Россия может наскрести 1500 танков в год, сняв с хранения, модернизировав старые, а не изготовить новые. Сколько, по вашему мнению, Россия может производить новых танков?

Лучшего эксперта в этой теме, чем Александр Коваленко, нет на планете Земля. Я на триллион процентов его поддерживаю и не имею, что добавить.

Новых танков максимум 20 – 25 в месяц, до 100 танков – это вместе с отремонтированными. Это или вброс, или неточность перевода.

Руководитель главного управления разведки МО Кирилл Буданов сообщил, что наступательная операция России в Украине, которую государство-агрессор начало в ноябре 2023 года, полностью иссякнет в начале весны. Или снова это история о розовых очках: способности россиян исчерпываются и у них нет возможности восстановить свой наступательный потенциал и т.д.?

Отвечу коротко и понятно – есть кем. С каждым днем все меньше и меньше чем, но они на это никогда не обращали внимания. Пехотные валы никто не отменял. Когда снова произойдет повторный перелом, что Украина перейдет в состояние атакующей стороны – я не возьмусь прогнозировать.