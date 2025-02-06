"Стали больше производить": Зеленский поделился, сколько сейчас украинского оружия на фронте

На поле боя по состоянию на сегодня около 40% техники и оружия – украинского производства. Еще около 30% покрываются помощью из США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

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Сколько украинского оружия на поле боя

По словам Владимира Зеленского, по состоянию на сейчас на поле боя 40% техники и оружия украинского производства. Президент подчеркнул, что такой показатель дает уверенность, что страна сможет себя защитить.

Важно, что мы стали больше производить в Украине. Где-то 40% всего на 2025 год – это отечественное производство. И это дает не спокойствие, но моральную более уверенность, что мы пустыми не будем,

– отметил Зеленский.

В то же время президент добавил, что вклад США в вооружение Украины достигает около 30%. Этот процент является очень важным, ведь без поддержки Америки, по словам Зеленского, "мы можем терять наши территории".

Зеленский отметил, что военная поддержка партнеров сегодня очень важна. Сейчас помощь не остановлена, но, по словам президента, некоторые процессы замедлены в течение последнего года – полтора.

"К сожалению, вовремя важные вещи к нам не приходили, но со временем они все же доходили, что давало возможность поддерживать нашу армию, усиливать наши Вооруженные силы, Силы обороны и, безусловно, защищаться от врага", – добавил президент.