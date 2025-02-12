Министр финансов США привез в Украину черновик соглашения о партнерстве в добыче ископаемых

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент привез в Украину предварительный документ соглашения о партнерстве в добыче полезных ископаемых. Вашингтон получит их в обмен на помощь Украине.

Согласно договору, США получат доступ к украинским полезным ископаемым на сумму 500 миллиардов долларов. Об этом сообщил Владимир Зеленский после встречи с Бессентом, передает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне Новини".

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Что известно о партнерстве в добыче полезных ископаемых

По словам Зеленского, во время встречи с министром финансов США он обсудил гарантии безопасности для Украины, а также партнерство в добыче полезных ископаемых. Он отметил, что его команде уже передали первый драфт и заверил, что будет сделано все для его быстрого подписания.

Сделаем все, чтобы изучить все детали документа, сделаем все для того, чтобы успеть до или на Мюнхенскую конференцию по безопасности, потому что не хочется терять время,

– говорит Зеленский.

Он также добавил, что сделает все, чтобы команда чиновников поработала ближайшие 2 дня и была возможность зафиксировать какие-то соответствующие договоренности в Мюнхене.

Бессент отметил, что в обмен на соглашение о добыче редкоземельных металлов Соединенные Штаты продолжат оказывать материальную поддержку Украине и ее народу. По его мнению, это станет сильным сигналом для американского народа о том, что деньги, которые поступают в Украину являются признаком общих ценностей и общей безопасности.

Он также добавил, что Дональд Трамп настроен сделать все возможное для завершения войны, а Вашингтон поддерживает независимость Украины.