Россия применяла тактику голода во время 85-дневной осады Мариуполя, – The Guardian

Россия оккупировала Мариуполь после осады города. Западное издание пишет, что во время блокады враг использовал тактику голода, а это является военным преступлением.

Вывод об этих действиях России лежит в основе досье, которое юристы из организации Global Rights Compliance, подали в МУС в Гааге. В нем утверждается, что Россия и ее лидеры намеревались убить и нанести вред большому количеству гражданских лиц.

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Отказ в еде

Во время осады Мариуполя было убито 22 тысячи человек. После оккупации города его жители остались без воды, света, газа и электроэнергии, хотя температура воздуха тогда значительно опустилась.

Катриона Мердок, партнер Global Rights Compliance, объяснила, что целью исследования было "выяснить, существует ли более широкий нарратив". Он заключается в намеренном отказе российских военных и их руководства в еде и других необходимых для жизни удобствах – стратегия голода.

Мы увидели, что российская атака имела четыре этапа, начиная с нападений на гражданскую инфраструктуру, отключение электроэнергии, отопления и водоснабжения. Затем гуманитарная эвакуация была отвергнута и даже атакована, в то время, как помощь не могла попасть к людям,

– сказала Мердок.

На четвертом этапе своего наступления Россия осуществила стратегические атаки для уничтожения или захвата любых оставшихся объектов инфраструктуры.

Ответственность на высшем руководстве

Мердок отметила, что поэтапное наступление на Мариуполь продемонстрировало, что Россия планировала захватить город не жалея гражданских. На момент полномасштабного вторжения в Мариуполе жило 450 тысяч человек.

Во время осады было разрушено или повреждено около 90% медицинских учреждений и жилых домов в городе. Россия бомбила пункты распределения продовольствия, а также пути гуманитарной эвакуации.

Учитывая важность Мариуполя и централизацию принятия решений в России, ответственность за гибель тысяч гражданских лиц лежит на самом высоком уровне.

Владимир Путин виноват... и эшелоны российского военного руководства,

– сказала Мердок.

Голод и отказ в удобствах, необходимых для гражданской жизни, считаются военными преступлениями, но до этого время никого не привлекали за это к ответственности.

Юристы, которые работали над досье, не были уверены, насколько трудно будет проанализировать военные преступления России в Мариуполе, поскольку оккупация значительно усложнила сбор доказательств. Но они разработали методику со специально созданным алгоритмом для сопоставления разрушений конкретных мест, отслеживаемых с помощью спутниковых снимков, с российскими атаками.