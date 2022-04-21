Осадки и незначительное потепление: прогноз погоды на 22 апреля.

Погода в Украине в пятницу, 22 апреля, будет несколько теплее, чем накануне. Больше всего воздух прогреется в южных областях.

Потепление почувствуют жителей Юга Украины. Там столбики термометров поднимутся до +15...+16 градусов.

Это было накануне Почти всю Украину накроет дождями: прогноз погоды на 21 апреля

Солнце на небе будет периодически прятаться за облаками. Однако есть хорошая новость – дождя не будет. Ветер прогнозируют южный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

На Западе Украины возможны осадки. Поэтому при выходе из дома рекомендуем прихватить с собой зонт. Температура воздуха будет колебаться в пределах +10…+12 градусов. На Севере погода будет такой же. Только в Сумской области – на градус теплее.

В Киеве будет свежо и мокро. Синоптики прогнозируют +9…+11 градусов и дождь.

На Востоке также прогнозируется дождь. Только в Харькове, Днепре и Запорожье будет сухо и солнечно. Столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов. Ветра практически не будет.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – +11...+13

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +9...+11

Винница – +10...+12

Одесса – +14...+16

Николаев – +13...+15

Херсон – +13...+15

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +10...+12

Сумы – +11...+13

Полтава – +11...+13

Днепр – +11...+13

Запорожье – +12...+14

Донецк – +12..+14

Луганск – +12..+14

Харьков – +11...+13

Киев – +9...+11



Прогноз погоды на 22 апреля / Карта Укргидрометцентра.