С точки зрения российского командования это достаточно привлекательный ресурс. Однако после понимания, как идет война в Украине, желающих россиян пойти на контрактную службу будет не так много. Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт и аналитик Андрей Харук.

Интересно Рекорд побит: мобилизованный через полтора часа оказался в плену ВСУ

Изменят ли срочники ситуацию на фронте

Впрочем, мы имеем дело с беспросветной глубинкой России, где другого способа "подняться" по социальной лестнице, кроме как пойти на контрактную службу, нет. И этот ресурс страна-агрессор может привлечь.

Решающей роли он (мобилизационный ресурс срочников – 24 канал) количественно не будет играть. А качественно, эти вчерашние срочники, возможно, будут немного лучше в военной обученности, чем принудительно мобилизованные,

– объяснил военный эксперт.

Харук объяснил, изменят ли срочники ситуацию на фронте: смотрите видео

Российская мобилизация провалилась

"Временная" мобилизация, которую объявила страна-агрессор, потерпела провал. Российские мобилизационные структуры не имели ни одного опыта работы, в отличие от украинских, имеющих отлаженную схему. Кроме того, армия должна "переварить" мобилизованных и обеспечить их одеждой и оружием, а также провести хотя бы примитивную подготовку.

Не зря заявление о завершении мобилизации в России совпало с объявлением призыва, потому что параллельно потянуть эти два процесса – мобилизацию и призыв на срочную службу – российские структуры не способны,

– рассказал Харук.

По его словам, в Кремле решили, что призыв на срочную службу является более приоритетным процессом.

Кроме того, страна-агрессорка не смогла набрать в свою армию необходимый ресурс, поэтому решила мобилизовать на войну против Украины и осужденных. Это еще одно свидетельство того, что российская мобилизация провалилась.

Что Путину дала мобилизация в России: Гудков назвал плюсы и минусы

Осенний призыв в России: последние новости