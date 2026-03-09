МИД Украины вызвал посла Венгрии на фоне грубого обращения с задержанными инкассаторами

Министерство иностранных дел Украины 9 марта вызвало к себе посла Венгрии Антала Гейзера. Украинская сторона выразила дипломату протест из-за грубого обращения венгерскими правоохранителями с задержанными инкассаторами Ощадбанка.

Об этом сообщили в МИД Украины.

Что сказали в МИД о вызове венгерского посла?

В МИД заявили, что Венгрия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и украинско-венгерскую консульскую конвенцию в обращении с незаконно задержанными гражданами Украины, которые осуществляли перевозки денег и ценностей между Веной и Киевом.

До венгерской стороны была доведена позиция о неприемлемости применения к украинским гражданам мер запугивания и психологического давления, а также относительно чрезмерного применения силы,

– отметили в министерстве.

Там также отметили, что внимание посла Венгрии также привлекли к факту, что, несмотря на наличие официального запроса, направленного по дипломатическим каналам, украинским консулам не предоставили допуск к задержанным, что также является грубым нарушением указанных международно-правовых актов.

"Попутно была запрошена информация о законодательной инициативе руководителя парламентской фракции "Фидес", в частности предмета регулирования законодательной инициативы и целей будущего закона", – объяснили в МИД Украины.

Как отреагировал на законопроект "Фидес" Андрей Сибига?

Андрей Сибига на фоне законопроекта, который предлагает венгерская партия "Фидес" относительно ареста украинских ценностей, которые перевозили инкассаторы Ощадбанка, написал, что Венгрия погружается в спираль беззакония.

После кражи денег украинского государственного банка они теперь выдвигают законопроект о "легализации" незаконного изъятия. Это фактическое признание того, что действия Венгрии не имеют никаких правовых оснований. Они просто добавляют беззаконие к беззаконию,

– написал министр иностранных дел.

Он также подчеркнул, что Украина привлечет к ответственности всех причастных – не только за кражу денег, но и, прежде всего, за жестокое обращение с семью гражданами Украины,

"Это нарушение Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях", – резюмировал Сибига.

Кстати, политтехнолог Тарас Загородний рассказал в эфире 24 Канала, что Украина должна асимметрично отвечать на агрессию венгерских властей. По мнению эксперта, в ответ на это Украина должна прекратить работу всех венгерских бизнесов, которые не являются критическими для экономики нашего государства.

