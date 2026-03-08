На воре шапка горит, – в МИД ответили Сийярто по поводу захваченных украинских денег

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поинтересовался, в чьих интересах украинские инкассаторы, которых задержали 5 марта в Будапеште, перевозили значительные объемы валюты. В МИД Украины отреагировали на эти слова главного венгерского дипломата.

Реакцию на слова Сийярто представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий выложил на своей странице в соцсети Х.

Как Тихий ответил Сийярто на его слова относительно украинских денег?

Петер Сийярто в соцсети Х выложил сообщение, в котором спросил украинского министра иностранных дел Андрея Сибигу: почему через Венгрию были перемещены миллионы долларов и евро наличными.

"На что это было использовано и в чьих интересах? Сколько из этого было потрачено в Венгрии и в чью пользу?" – написал венгерский министр.

Стоит отметить, что в прошлом венгерские власти обвиняли Украину в якобы финансировании венгерской оппозиции перед выборами 12 апреля.

Георгий Тихий в ответ отметил, что Украина ждет возвращения похищенных у инкассаторов в Будапеште средств и золота.

В Украине мы говорим: "На воре шапка горит". Это означает, что "нечистая совесть сама разоблачает себя". Именно так и есть. Мы ждем возврата украденных средств и готовим конкретные юридические меры. А также будем требовать справедливости и ответственности,

– написал представитель украинского МИД.

Кстати, политтехнолог Тарас Загородний рассказал в эфире 24 Канала, что Украина должна асимметрично отвечать на агрессию венгерских властей. По мнению эксперта, в ответ на это Украина должна прекратить работу всех венгерских бизнесов, которые не являются критическими для экономики нашего государства.

Что известно о задержании инкассаторов и ценностей Ощадбанка в Венгрии?