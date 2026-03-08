На воре шапка горит, – в МИД ответили Сийярто по поводу захваченных украинских денег
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто спросил, в чьих интересах украинские инкассаторы перевозили значительные объемы валюты через Венгрию.
- Представитель МИД Украины Георгий Тихий ответил, что Украина ждет возвращения похищенных средств и золота, и готовит юридические меры.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поинтересовался, в чьих интересах украинские инкассаторы, которых задержали 5 марта в Будапеште, перевозили значительные объемы валюты. В МИД Украины отреагировали на эти слова главного венгерского дипломата.
Реакцию на слова Сийярто представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий выложил на своей странице в соцсети Х.
Как Тихий ответил Сийярто на его слова относительно украинских денег?
Петер Сийярто в соцсети Х выложил сообщение, в котором спросил украинского министра иностранных дел Андрея Сибигу: почему через Венгрию были перемещены миллионы долларов и евро наличными.
"На что это было использовано и в чьих интересах? Сколько из этого было потрачено в Венгрии и в чью пользу?" – написал венгерский министр.
Стоит отметить, что в прошлом венгерские власти обвиняли Украину в якобы финансировании венгерской оппозиции перед выборами 12 апреля.
Георгий Тихий в ответ отметил, что Украина ждет возвращения похищенных у инкассаторов в Будапеште средств и золота.
В Украине мы говорим: "На воре шапка горит". Это означает, что "нечистая совесть сама разоблачает себя". Именно так и есть. Мы ждем возврата украденных средств и готовим конкретные юридические меры. А также будем требовать справедливости и ответственности,
– написал представитель украинского МИД.
Кстати, политтехнолог Тарас Загородний рассказал в эфире 24 Канала, что Украина должна асимметрично отвечать на агрессию венгерских властей. По мнению эксперта, в ответ на это Украина должна прекратить работу всех венгерских бизнесов, которые не являются критическими для экономики нашего государства.
Что известно о задержании инкассаторов и ценностей Ощадбанка в Венгрии?
5 марта в Венгрии правоохранители остановили и задержали два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка, которые осуществляли плановую перевозку иностранной валюты и банковского золота. Перевозка происходила в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банком Австрия.
Вместе с транспортом задержали и 7 работников службы инкассации. 6 марта все семеро мужчин вернулись в Украину, по данным Ощадбанка, их сотрудники находились в сложном эмоциональном состоянии, а у одного из инкассаторов обострилась хроническая болезнь.
Венгерская сторона изъяла у работников банка 2 инкассаторских автомобилей и ценностей на сумму 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов банковского золота. Сейчас все ценности находятся в Венгрии.