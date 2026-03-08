Реакцію на слова Сіярто речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий виклав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Як Тихий відповів Сіярто на його слова щодо українських грошей?

Петер Сіярто у соцмережі Х виклав допис, у якому спитав українського міністра закордонних справ Андрія Сибігу: чому через Угорщину було переміщено мільйони доларів та євро готівкою.

"На що це було використано і в чиїх інтересах? Скільки з цього було витрачено в Угорщині та на чию користь?" – написав угорський міністр.

Варто зазначити, що у минулому угорська влада звинувачувала Україну у нібито фінансуванні угорської опозиції перед виборами 12 квітня.

Георгій Тихий у відповідь наголосив, що Україна чекає на повернення викрадених в інкасаторів у Будапешті коштів та золота.

В Україні ми кажемо: "На злодієві шапка горить". Це означає, що "нечисте сумління саме викриває себе". Саме так і є. Ми чекаємо на повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні юридичні заходи. А також вимагатимемо справедливості та відповідальності,

– написав речник українського МЗС.

До речі, політтехнолог Тарас Загородній розповів в етері 24 Каналу, що Україна має асиметрично відповідати на агресію угорської влади. На думку експерта, у відповідь на це Україна має припинити роботу всіх угорських бізнесів, які не є критичними для економіки нашої держави.

