Готовы ли США исправлять роковую ошибку

Готова ли администрация президента Байдена исправить ошибку, которую допустили США 30 лет назад, заставив Украину отказаться от ядерного оружия? Ошибку, публично признанную президентом Клинтоном, который и принудил к этому Украину? Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

С таким вопросом я обратился к послу США в Украине Бриджит Бринк, пригласившей нас с коллегами-журналистами в свою резиденцию.

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24 Канал начал очень важную дискуссию. Я подчеркиваю, что очень важно, что существует сама возможность задавать этот вопрос. Кроме того, ответ представительницы США был для меня довольно неожиданным. Какой – сейчас узнаете. Но сначала разберемся, почему именно этот вопрос важен и почему именно в такой форме.

Что произошло 30 лет назад

1994 год. Билл Клинтон вместе с Ельциным заставляют Украину отказаться от третьего в мире ядерного потенциала. Отказаться, понятное дело, в пользу России. Оружия было вывезено столько, что, пожалуй, никогда в истории такое количество ядерного оружия не было перемещено и утилизировано. На Киев давили газом, кредитами, риском международной изоляции. В конце концов наше руководство отдало все.

Очень важно, что Клинтон признает это ошибкой, он публично сожалеет об этом. Но почему-то весь мир и дальше живет иллюзией, что Украине передают оружие в виде жеста доброй воли. Нет-нет, друзья, весь мир должен помнить, почему Россия напала на Украину: Киев был вынужден отказаться от ядерного оружия под давлением США. Все. Это аксиома. Ни один человек в мире не может с ней поспорить.

Важный вопрос послу США

У меня лично с Клинтоном и в принципе Соединенными Штатами особая история. Дело в том, что 12 лет назад, когда я был совсем юным журналистом, американский Конгресс через посольство пригласил меня в США. Нам тогда рассказывали о демократии и борьбе за свободу. Причем не только в Вашингтоне, но и в маленьком городке Литтл-Рок, что является родиной президента Клинтона. Там мы много услышали о его борьбе за свободу во всем мире.

Можем спорить относительно того, насколько много он сделал для демократии и свободы в Украине в 90-х годах. Но в любом случае президент Клинтон взял на себя ответственность за то, что заставил Украину отказаться от ядерного оружия в интересах России. Это то наследие, которое он оставил для нас всех.

Поэтому, готова ли администрация действующего президента США взять на себя часть ответственности за то, чтобы исправить эту ошибку – ошибку 30-летней давности? Не просто поддерживая Украину в состоянии полномасштабной войны в течение годов или даже десятилетий, а помочь Украине победить в этой войне так быстро, как это только возможно?

Вот именно так я и сформулировал вопрос на встрече с Бриджит Бринк – которая является третьим человеком после президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, что влияет на американо-украинские отношения.

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Вот ее прямая речь: "Наша цель, что была объявлена президентом Байденом, – это суверенная, независимая, демократическая и процветающая Украина. Украина – имеющая возможность защищать себя и сдерживать агрессию в будущем. Президент Байден заявил об этом 2 года назад. Так оно остается и сегодня".

Это еще далеко не весь ответ госпожи посла. Но я считаю нужным поделиться с вами своими мыслями и предостережениями в этот момент.

В этот момент у меня сразу же закрался вопрос – ну, суверенная, независимая, демократическая и процветающая Украина с точки зрения США – это может быть и Украина в границах 1991 года, и может быть какая-то кастрированная Украина после, не дай Бог, принуждения к подписанию какого-то соглашения с оккупантами.

В ужасном случае это теоретически может быть в принципе просто Львовская и Закарпатская области. Южная Корея, которая подписала соглашение о перемирии с КНДР, – это же тоже цветущее, независимое демократическое государство. И суверенное. Только вот не территориально целостное. Вот в чем дело.

То в этот момент возникло предостережение – а не готовят ли нас к какой-то возможной сделки с Россией. Тем более, что буквально 2 дня назад представитель ГУР Вадим Скибицкий впервые за долгое время от имени Украины заговорил о переговорах. Но это лишь предположение.

Война на истощение может быть выгодной не только России

"Что я могу сказать относительно того, что мы делаем сейчас. Вы знаете, что мы ведем тесные переговоры с вашим правительством с целью заключения двустороннего соглашения по безопасности, которое предоставит гарантии украинскому народу и правительству, что США будут и дальше помогать Украине в будущем. Не только сейчас, но и в будущем – чтобы сдержать возможную будущую агрессию", – продолжила госпожа посол.

То есть американцы смещают акцент в сторону будущего. Не так важно, что там с тем Будапештским меморандумом было. "Вот посмотрите, мы здесь предлагаем новые реальные соглашения с прописанными механизмами, и не только мы, а еще много других государств", – вот так по крайней мере я перевожу слова госпожи Бринк с дипломатического языка.

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"Об этом было объявлено странами G7 на саммите НАТО в Вильнюсе. Сейчас, насколько я знаю, 32 страны или даже больше находятся в состоянии переговоров с Украиной относительно соглашений по безопасности. По моему мнению, сейчас целью является создание сильной структуры не только действующей поддержки, но и будущей поддержки. На наш взгляд, взгляд США, это и есть мостик к вступлению Украины в НАТО. Когда вы вступите в Альянс, вы уже будете иметь поддержку именно по линии НАТО", – добавила Бринк.

Я снова хочу подчеркнуть: когда говорится о дипломате, да еще и такого высокого уровня, да еще и в такой сложной ситуации, в условиях полномасштабной войны, важно не только то, как дипломат отвечает непосредственно на поставленный вопрос. Важно, что еще он или она говорит. Какой дополнительный контекст этот человек создает. Это важный контекст. Это о том, что:

США видят Украину в НАТО, и это едва ли не главная цель.

вступление в НАТО должно быть для Украины даже важнее, чем 30 или 50 двусторонних соглашений по безопасности.

Честно скажу, с учетом того, как НАТО реагирует на атаки со стороны России – как-то все более актуальной кажется шутка о том, что в случае вступления Украины в Альянс не нас будут защищать, а мы будем защищать. Но когда ты говоришь напрямую с послом США, тебе не до шуток. Хочется, опять-таки, понять, почему госпожа посол так говорит.

Мой ответ: США и западный мир просыпаются от спячки и сейчас тайно проводят очень серьезную милитаризацию или по крайней мере готовятся к ней. НАТО возвращается к своим истокам. Ну по крайней мере я надеюсь, что в словах госпожи Бринк скрыто именно это.

"Мы поддерживаем усилия Украины по развитию собственного военно-промышленного комплекса различными способами, чтобы вы могли нарастить собственное производство. Также мы направляем усилия нашего правительства и работаем с американским бизнесом для того, чтобы и США увеличивали объемы своего производства. Так поступаем не только мы: большое количество наших партнеров стоит в этом бок о бок с США. Министр обороны США имеет более 50 коллег, с которыми продолжает встречаться в рамках группы "Рамштайн" для того, чтобы помочь вам сейчас, и для того, чтобы обсудить будущие обязательства стран-партнеров", – подчеркнула госпожа посол.

И снова о будущих обязательствах. То есть намек точно понятен. "Мы серьезно ничего не начинали". Подождите, пройдет некоторое время, и еще будет не известно, или это России выгодна война на истощение, или наоборот.

Так готовы ли США отвечать?

"Напрямую Киев и Вашингтон также работают над подписанием двустороннего соглашения. А с примерно десятком стран вы такие документы уже подписали. Я горжусь как тем, чего нам уже удалось достичь, так и тем, над чем мы работаем сейчас, и для нас очень важно, как наше сотрудничество будет выглядеть в будущем. Президент и вся его администрация сейчас над этим работают – для помощи, в частности, и на экономическом фронте",

– отметила Бринк.

Вот теперь это был полный ответ чрезвычайного и полномочного посла США в Украине госпожи Бриджит Бринк на вопрос о том, готова ли администрация президента Байдена исправить ошибку, которую допустили США 30 лет назад, заставив Украину отказаться от ядерного оружия.

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Выводы свои я уже озвучил, но это предварительные выводы. Почему? Потому что, чтобы получить полную картину, уточняющие вопросы нужно задать и власти в Киеве. Я, как и все украинцы, хочу знать, что происходит и что будет происходить в ближайшие месяцы в отношениях с нашим ключевым партнером, которые очень пострадали в последнее время. Но чаши весов могут качнуться и в другую сторону – положительную – и даже сильнее, чем это было в последние 6 – 7 месяцев.

В любом случае: в таком вопросе важен не только ответ, но и сам факт постановки этого вопроса. Надеюсь, эту традицию подхватят наши коллеги в Белом доме и Госдепе США. Как я и говорил ранее, нам очень нужны американские романы цимбалюки! Все же полюбили Романа за острые вопросы к Владимиру Путину. А теперь нам нужны острые вопросы к Байдену.

Еще нам нужна активность нашей общественности в США, которая там находится в количестве 975 тысяч человек. Но, к сожалению, пока этой активности очень не хватает.