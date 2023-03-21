Если нет, то, по мнению Алексея Данилова, страны будут идти своим путем и у нас спрашивать не будут. Секретарь СНБО ответил на вопрос, долго ли продержится Украина, ведь сейчас часто слышим о войне на истощение.
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Данилов прокомментировал ошибки Украины после 24 февраля
Алексей Данилов заявил, что сейчас мы находимся в крайне тяжелом периоде, потому что здесь ни в коем случае нельзя допустить каких-либо стратегических ошибок.
Я на этой неделе разговаривал с президентом, сделали анализ и пришли к выводу, что после 24 февраля больших каких-то стратегических ошибок мы не допустили. Если были какие-то тактические вещи, то они на глобальный процесс не влияли,
– заявил секретарь СНБО.
Данилов также пояснил, что задача Украины после войны будет гораздо сложнее. Ведь количество вызовов, которые будут перед нами стоять, будут больше, чем сегодня.
Какая ситуация на фронте: последние новости
- Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ситуация на Бахмутском направлении не перестает быть напряженной. Однако россияне теряют энтузиазм, который имели в начале битвы за город.
- Кроме того, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский рассказал, что Авдеевка в ближайшее время может стать вторым Бахмутом. Однако не все так хорошо в российских подразделениях, атакующих на этом направлении. Несмотря на это, враг бьет по мирным кварталам, поэтому людей призывают уехать из города.
- Более того, офицер 54 бригады ВСУ Александр Афанасьев рассказал, какая ситуация возле Северска выше Бахмута. По его словам, россияне пытаются прощупать оборону ВСУ, ведут точечный артиллерийский обстрел, совершают ракетные удары. Также оккупанты терпят большие потери.