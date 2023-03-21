Якщо ж ні, то, на думку Олексія Данілова, країни йтимуть своїм шляхом і в нас питати не будуть. Секретар РНБО відповів на питання, чи довго протримається Україна, адже зараз часто чуємо про війну на виснаження.

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Данілов прокоментував помилки України після 24 лютого

Олексій Данілов заявив, що зараз ми перебуваємо у вкрай важкому періоді, тому що тут ні в якому разі не можна допустити якихось стратегічних помилок.

Я на цьому тижні мав розмову з президентом, зробили аналіз і прийшли до висновку, що після 24 лютого великих якихось стратегічних помилок ми не допустили. Якщо були якісь тактичні речі, то вони на глобальний процес не впливали,

– заявив секретар РНБО.

Данілов також пояснив, що завдання України після війни буде набагато складніше. Адже кількість викликів, які будуть перед нами стояти, будуть більші, ніж сьогодні.

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