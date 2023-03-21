Якщо ж ні, то, на думку Олексія Данілова, країни йтимуть своїм шляхом і в нас питати не будуть. Секретар РНБО відповів на питання, чи довго протримається Україна, адже зараз часто чуємо про війну на виснаження.
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Данілов прокоментував помилки України після 24 лютого
Олексій Данілов заявив, що зараз ми перебуваємо у вкрай важкому періоді, тому що тут ні в якому разі не можна допустити якихось стратегічних помилок.
Я на цьому тижні мав розмову з президентом, зробили аналіз і прийшли до висновку, що після 24 лютого великих якихось стратегічних помилок ми не допустили. Якщо були якісь тактичні речі, то вони на глобальний процес не впливали,
– заявив секретар РНБО.
Данілов також пояснив, що завдання України після війни буде набагато складніше. Адже кількість викликів, які будуть перед нами стояти, будуть більші, ніж сьогодні.
Яка ситуація на фронті: останні новини
- Військовий експерт Олег Жданов заявив, що ситуація на Бахмутському напрямку ні на мить не перестає бути напруженою. Однак росіяни втрачають запал, який мали на початку битви за місто.
- Окрім цього, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський розповів, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом. Однак, не все так гаразд у російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку. Попри це, ворог б'є по мирних кварталах, тому людей закликають виїхати з міста.
- Ба більше, офіцер 54 бригади ЗСУ Олександр Афанасьєв розповів, яка ситуація біля Сіверська, що вище Бахмута. За його словами, росіяни намагаються промацати оборону ЗСУ, ведуть точковий артилерійський обстріл, здійснюють ракетні удари. Також окупанти зазнають великих втрат.