Его считали убитым в плену: оккупанты осудили гражданина Австралии, который воевал за Украину

Австралийцу Оскару Дженкинсу назначили 13 лет колонии строгого режима. Такой приговор ему вынесла оккупационная власть в Луганске за участие в войне в Украине.

В МИД Австралии отреагировали на действия российских оккупантов, передает 24 Канал.

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Что известно

Так, глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что Дженкинс является военнослужащим регулярных Вооруженных сил Украины, а значит есть военнопленным.

Сейчас Канбера сотрудничает с Киевом и другими партнерами, в частности Международным комитетом Красного Креста, чтобы обеспечить его освобождение.

По словам Вонг, России был направлен четкий сигнал, что она должна гарантировать защиту Дженкинсу как военнопленному, а также обязана обращаться с ним в соответствии с международным гуманитарным правом.

Напомним, что имя Оскара Дженкинса стало известным в декабре 2024 года после того, как в соцсети появилось видео якобы с его телом. Сообщалось, что россияне могли убить мужчину в плену. Позже выяснилось, что австралиец таки жив. Мужчина попал в плен на Луганщине и имеет статус военнопленного. В 2022 году он присоединился к международной бригаде украинских военных.